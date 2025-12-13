Evento GRATIS en Movistar Arena de Bogotá, 15 de diciembre: Artistas invitados y proceso boletería
Conozca aquí el proceso para adquirir sus entradas GRATIS y el lugar para reclamarlas:
Diciembre es uno de los meses con más actividades recreativas en Bogotá. Como es habitual en esta temporada decembrina y de fin de año, la Alcaldía de Bogotá organiza múltiples eventos que integran a personas de todas las edades y promueven la participación ciudadana.
Para este 2025 esta es una de las iniciativas más destacadas es el Gran Encuentro Mayor, una celebración que reúne arte, cultura y movimiento con el propósito de fortalecer el bienestar emocional de las personas mayores de la ciudad.
¿Qué es el Gran Encuentro Mayor?
El Gran Encuentro Mayor es el primer baile masivo de Bogotá dedicado especialmente a la población mayor, creado para fomentar la alegría, el ejercicio físico y la conexión social a través de la música y la danza. Se trata de un espacio inclusivo, pensado para brindar una experiencia memorable y promover hábitos de vida saludables en esta comunidad.
Artistas invitados: música y danza de alta calidad
El evento contará con un cartel artístico de primer nivel, integrado por referentes de la música y la danza tradicional colombiana:
- Velosa y los Carrangueros
Reconocidos exponentes de la música campesina colombiana, quienes llevarán al escenario sus ritmos característicos y la alegría de la carranga.
- Orquesta de Lucho Bermúdez
Una agrupación emblemática que mantiene vivo el legado del maestro Bermúdez, con un repertorio fundamental en la historia de la música bailable del país.
- Compañía Yambaló Danza
Colectivo artístico especializado en prácticas escénicas de raíz folclórica, que presentará una puesta en escena vibrante y llena de tradición.
- Compañía de Danza QÜETZ
Con más de diez años de experiencia en programas de danza para personas mayores, esta compañía aportará una presentación emotiva y profesional.
Baile Mayor: horarios y recomendaciones de ingreso
El evento tendrá lugar en el Movistar Arena.
- Inicio del espectáculo: 3:00 p.m.
- Apertura de puertas: 2:00 p.m.
La recomendación es llegar con anticipación para evitar contratiempos y asegurar una ubicación cómoda dentro del recinto. Las boletas estarán disponibles hasta completar aforo. También podrán ingresar niños mayores de 10 años, siempre que estén acompañados por un adulto responsable o cuidador.
Cómo adquirir las boletas gratis para el Gran Encuentro Mayor
Aunque el ingreso al evento es totalmente gratuito, es obligatorio separar la boleta previamente siguiendo estos pasos:
- Registro en línea:Inscribirse en el enlace disponible en la página oficial de la Alcaldía de Bogotá.
- Reclamación presencial:Recoger la entrada el lunes 15 de diciembre en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (Carrera 8 #9-83), entre las 8:00 a.m. y las 12:00 p.m.
- Límite de boletas por persona:Cada inscrito podrá reclamar máximo dos boletas, presentando la cédula física de la persona registrada.