Evento GRATIS en Movistar Arena de Bogotá, 15 de diciembre: Artistas invitados y proceso boletería

Evento GRATIS en el Movistar Arena de Bogotá 15 de diciembre: Artistas invitados y proceso boletería

Diciembre es uno de los meses con más actividades recreativas en Bogotá. Como es habitual en esta temporada decembrina y de fin de año, la Alcaldía de Bogotá organiza múltiples eventos que integran a personas de todas las edades y promueven la participación ciudadana.

Para este 2025 esta es una de las iniciativas más destacadas es el Gran Encuentro Mayor, una celebración que reúne arte, cultura y movimiento con el propósito de fortalecer el bienestar emocional de las personas mayores de la ciudad.

¿Qué es el Gran Encuentro Mayor?

El Gran Encuentro Mayor es el primer baile masivo de Bogotá dedicado especialmente a la población mayor, creado para fomentar la alegría, el ejercicio físico y la conexión social a través de la música y la danza. Se trata de un espacio inclusivo, pensado para brindar una experiencia memorable y promover hábitos de vida saludables en esta comunidad.

Artistas invitados: música y danza de alta calidad

El evento contará con un cartel artístico de primer nivel, integrado por referentes de la música y la danza tradicional colombiana:

Velosa y los Carrangueros

Reconocidos exponentes de la música campesina colombiana, quienes llevarán al escenario sus ritmos característicos y la alegría de la carranga.

Orquesta de Lucho Bermúdez

Una agrupación emblemática que mantiene vivo el legado del maestro Bermúdez, con un repertorio fundamental en la historia de la música bailable del país.

Compañía Yambaló Danza

Colectivo artístico especializado en prácticas escénicas de raíz folclórica, que presentará una puesta en escena vibrante y llena de tradición.

Compañía de Danza QÜETZ

Con más de diez años de experiencia en programas de danza para personas mayores, esta compañía aportará una presentación emotiva y profesional.

Baile Mayor: horarios y recomendaciones de ingreso

El evento tendrá lugar en el Movistar Arena.

Inicio del espectáculo: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Apertura de puertas: 2:00 p.m.

La recomendación es llegar con anticipación para evitar contratiempos y asegurar una ubicación cómoda dentro del recinto. Las boletas estarán disponibles hasta completar aforo. También podrán ingresar niños mayores de 10 años, siempre que estén acompañados por un adulto responsable o cuidador.

Cómo adquirir las boletas gratis para el Gran Encuentro Mayor

Aunque el ingreso al evento es totalmente gratuito, es obligatorio separar la boleta previamente siguiendo estos pasos: