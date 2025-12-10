JEP presenta oficialmente diseños del Hospital de la Paz: proyecto para la reparación de víctimas

La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz presentó oficialmente este martes los diseños arquitectónicos del Hospital de la Paz, un proyecto que, según su director, Giovanni Álvarez, representa “un paso enorme” en la materialización de un espacio de atención, reparación y justicia restaurativa para las víctimas del conflicto armado en Colombia.

Los diseños, fueron elaborados por el reconocido arquitecto chileno Alejandro Aravena, ganador del Premio Pritzker 2016, y serán presentados este miércoles en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional.

“El proyecto no tiene marcha atrás”

Álvarez destacó que la presentación pública de los planos marca un punto de no retorno:

“Ya no es un hospital en el aire: ya está el lote en Cumaral, ya están los diseños y están los recursos dispuestos por el Gobierno Nacional. El proyecto del Hospital de la Paz no tiene marcha atrás”.

El evento será coordinado por la UIA, la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales y el espacio académico y artístico “Presencias, Sonidos y Ecos” de la Universidad Nacional.

Decenas de víctimas de violencia sexual, uno de los grupos más golpeados por el conflicto y centro de este proyecto, participarán en la ceremonia. Entre ellas estará Joel Toscano, quien afirmó durante un reciente taller en Barranquilla:

“A mí no me interesa el dinero como reparación. Con el Hospital de la Paz me siento más que reparado”.

La jornada incluirá también la presentación de Vivir Quintana, cantante mexicana y autora del himno feminista ‘Canción sin miedo’.

Un hospital inspirado en la dignidad, el arte y la justicia restaurativa

La idea del Hospital de la Paz nació en 2016, tras la visita a Colombia del médico congoleño Denis Mukwege, Premio Nobel de Paz 2018 y referente mundial por su labor con sobrevivientes de violencia sexual en la República Democrática del Congo. Su Hospital Panzi es uno de los modelos que inspiraron el proyecto colombiano.

El diseño del hospital en Cumaral se articula alrededor de tres ejes:

• centralidad de las víctimas,

• justicia restaurativa como herramienta de reconstrucción del tejido social,

• y el modelo Panzi, basado en atención integral física, emocional, social y económica.

Además de la atención médica, el centro incluirá espacios dedicados a la reparación simbólica y comunitaria: arte, sanación espiritual, programas de autonomía económica y procesos restaurativos.

Alianzas

El proyecto ha sido posible gracias a alianzas fundamentales, entre ellas:

• la del propio Aravena y su equipo,

• la familia Quintero Ruiz, que donó el lote en Cumaral,

• y el Ministerio de Salud, encargado de garantizar la financiación de la obra.

Para la UIA, estos apoyos evidencian que “cuando las voluntades se encuentran y las instituciones cumplen sus promesas, las utopías pueden volverse realidad”.

Un acto de memoria

La presentación de los diseños del Hospital de la Paz será una ceremonia que, más allá de la arquitectura, busca honrar la lucha y el dolor de miles de víctimas, y resaltar su resiliencia como eje de construcción de paz.

Con la confirmación del diseño, el lote disponible y la financiación asegurada, el país se acerca al inicio de obras de un hospital concebido no solo para sanar cuerpos, sino para reparar historias.