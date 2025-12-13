Incursión armada en mina de esmeraldas de Maripí, Boyacá, dejó 70 trabajadores retenidos

Maripí

Un grave hecho de orden público se registró en la tarde de este viernes 12 de diciembre en una mina de esmeraldas ubicada en el municipio de Maripí, al occidente de Boyacá donde un grupo armado de cerca de 40 personas se tomó las instalaciones y retuvo a aproximadamente 70 trabajadores.

Según informó la empresa Esmeraldas de Santa Rosa, dueño de la mina, los hombres armados ingresaron hacia las 5:00 de la tarde, intimidaron a los empleados con armas de fuego y los obligaron a entrar a los túneles, donde permanecieron retenidos durante varias horas.

“En ese mismo momento en el que nos enteramos de lo sucedido, activamos nuestros protocolos que consisten en comunicarse con las autoridades, momento en el cual el ejército hizo presencia, la policía hizo presencia, el Gaula hizo presencia y todas las autoridades generaron una sinergia que permitió que a las pocas horas de iniciada la toma pudiera ser retomada la mina y se pudiera dar captura a ocho personas haciendo una incautación de armas de fuego, explosivos y otros materiales”, indicó Alberto Boek, apoderado judicial de Esmeraldas Santa Rosa, quien también señaló “en este momento estamos adelantando las actividades propias de esta etapa de indagación para proceder a hacer las legalizaciones de captura y ver qué desarrollo judicial le dan los jueces de la república. Las autoridades recién están haciendo las primeras pesquisas, sin embargo, lo que se tiene conocimiento hasta el momento es que las personas son de la zona, es decir, no provienen de afuera”, agregó Boek.

Las personas retenidas ya se encuentran con sus familias. Algunas presentaron lesiones leves, principalmente por amarres durante el secuestro. La principal hipótesis apunta a un caso de extracción ilícita.

Las autoridades adelantan las investigaciones y el proceso de legalización de capturas, mientras se refuerzan las medidas de seguridad en la zona.