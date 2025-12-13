Hospitales públicos no han pagado nómina ni primas por incumplimientos de la Nueva EPS

Antioquia

Pese a los acuerdos a los que habían llegado las directivas de la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia (AESA) con la Nueva EPS, esta última no los ha cumplido, lo que tiene de nuevo en un riesgo de funcionamiento a las entidades de salud.

La asociación ha manifestado que, debido al incumplimiento, sus empleados no pasarán una buena Navidad, ya que los hospitales no han podido pagar nóminas ni primas navideñas, por lo que solicitan a la EPS el pago urgente de los saldos pendientes.

“Esto ha impedido el normal funcionamiento de nuestras instituciones, impidiendo el pago oportuno de la nómina a nuestros empleados, de las primas de Navidad y de servicios, igualmente, la imposibilidad de pagarle a nuestros proveedores y obtener los insumos necesarios para la prestación de los servicios de salud”, manifestó Luis Hernán Sánchez Montoya, Director Ejecutivo de AESA.

El agremiado agrega que una de las muchas preocupaciones que tienen es que no puedan seguir prestando el servicio de salud a los más de un millón de afiliados que tiene la Nueva EPS en Antioquia.