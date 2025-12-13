Feria Eva edición Navidad 2025: emprendimientos, música y gastronomía

Bogotá D.C

Una nueva edición de una de las ferias de emprendimientos locales y nacionales más esperados llegó este miércoles 10 de de noviembre a Bogotá. Feria Eva Christmast Edition vuelve a su tradición punto en el Parque de la 93 con más emprendimientos y programación cultural.

Durante los fines de semana de las próximas dos semanas, del 10 al 14 y del 17 al 21 de diciembre, el Parque de la 93 estará decorado con las tradicionales casas rosadas, pero esta vez con elementos navideños de blanco y rojo.

Las personas podrán aprovechar esta oportunidad para comprar los regalos de Navidad para sus familiares y amigos.

Más de 520 emprendimientos y marcas nacionales en categorías como moda, accesorios, joyería, hogar, niños, mascotas y gastronomía participarán.

“En esta edición esperamos más de 300 mil personas y unas ventas que alcancen más de 19 mil millones de pesos que fueron nuestras ventas anteriores”, aseguró Ana María Gómez, creadora de Feria Eva.

Además de las compras, los asistentes podrán disfrutar más de 60 artistas en vivo, actividades infantiles, novenas y un concierto especial de Navidad.

Este concierto especial navideño estará a cargo del Coro de la Ópera de Colombia , el cuerpo coral más prestigioso del país.

Lo que le espera a Feria Eva en 2026 es continuar con las tradicionales ediciones de Madres, San Valentín y Navidad, pero también habrá sorpresas que nos adelantó Ana María y es que la feria por primera vez saldrá de la ciudad de Bogotá.