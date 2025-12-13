Ejército despliega amplio operativo para garantizar seguridad vial y rural en el Huila

Neiva

La Novena Brigada del Ejército Nacional activó un robusto dispositivo de seguridad en el Huila, con el objetivo de proteger a los ciudadanos durante el incremento de movilidad propio de las festividades decembrinas. La estrategia hace parte de la campaña institucional “Viaje Seguro, su Ejército está en la vía”, orientada a brindar acompañamiento y prevención.

El lanzamiento de la campaña se realizó en un puesto de control ubicado en el peaje de Neiva, donde se dieron a conocer las capacidades operacionales dispuestas para esta temporada. En total, se instalaron 21 puestos de control en los principales corredores viales, con la participación de más de 720 soldados organizados en 30 pelotones.

El coronel Cesar Augusto Suarez de la Novena Brigada, afirmo que “de manera paralela, el Ejército mantiene presencia constante en las zonas rurales del departamento, con 1.153 uniformados distribuidos en 38 pelotones. Estas unidades desarrollan patrullajes y operaciones de control, con el fin de garantizar la seguridad de las comunidades y fortalecer la confianza en los territorios con mayor tránsito”.

Adicionalmente, más de 1.100 soldados adelantan labores de protección de la infraestructura crítica y de los activos estratégicos del Huila. La Novena Brigada reiteró su compromiso con la vida y la tranquilidad de los huilenses, e invitó a conductores y familias a respetar las normas de tránsito y seguir las recomendaciones de las autoridades.