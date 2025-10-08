La transformación social del territorio el mayor reto en los 65 años de la Universidad del Quindío

Armenia

El noticiero del mediodía lo originamos desde el campus de la universidad del Quindío que está celebrando 65 años de creación con diferentes actividades, artísticas, culturales, deportivas, conciertos, reinado y fiestas.

El rector de la Uniquindío, Luis Fernando Polanía Obando compartió con los oyentes los hitos más importantes de la institución de educación superior pública del departamento del Quindío, desafíos, retos, oportunidades, logros, pendientes y demás.

¿Cuántos años lleva en la universidad directa o indirectamente?

Luis Fernando Polanía “Yo creo que de los 51 años que tengo 50 años, porque mi papá fue el primer decano de la Facultad de Ingeniería y yo desde que tenía 1 año yo ya visitaba las instalaciones de la Universidad del Quindío. Hice todo ese acompañamiento con mi padre. Posteriormente fui estudiante de nuestra alma mater, fui al exterior a hacer mis estudios de posgrado y cuando regresé, me vinculé a la Universidad del Quindío inicialmente como docente catedrático ad honorem, porque mi papá era el rector.

Y a pesar de la independencia que tienen las facultades para hacer sus nombramientos vía concurso público de méritos y que el decano de la época, el Dr. Diego Guerrero, me manifestó, “No tengo ningún inconveniente porque yo soy el que tengo el dominio sobre la facultad. Usted viene con nuevo conocimiento, que es muy importante para nuestros estudiantes, gané el concurso, pero mi papá se opuso rotundamente a que me pagaran y me dijo, “La única manera que yo acepto de que mi hijo esté en la universidad mientras yo sea rector es que le hagamos un contrato ad honorem.” Y así fue, como yo trabajé casi 2 años gratis en la universidad aportando y retornándole todo lo que la Universidad del Quindío nos ha dado a nosotros como familia y como persona.

Entonces, digamos que no me arrepiento, muy gratificante esa experiencia y eso me permitió consolidar un proceso a través de los años pasando desde lo más básico, docente catedrático a honoren docente catedrático, después ya pago ocasional de planta y ya luego todos los cargos directivos que he podido tener el honor hoy de ser el rector de nuestra alma mater.

¿Y usted si puede dar fe del cambio que ha tenido la Universidad del Quindío en todos los aspectos,

Sí, es un cambio impresionante, yo creo que, pues aprovecho la oportunidad, sobre todo, para agradecerle a cada uno de los rectores que me han antecedido, porque digamos que esa fortaleza y esa consolidación que tenemos hoy se debe al granito de arena que cada uno de ellos en su momento le dio a esta alma mater.

Digamos que ellos respondieron a las necesidades, a las expectativas del territorio, a las necesidades y expectativas de los estudiantes y hoy nosotros, digamos que venimos a dar otro impulso a lo que encontramos, que yo considero que estaba muy bien, pero ahora queremos fortalecerlo con otras iniciativas que están incluidas en nuestro plan de gestión Uniquindio en conexión territorial.

Campus envidiable

El rector de la Uniquindío, Luis Fernando Polanía Obando expresó “nosotros tenemos un campus envidiable, 26 hectáreas de las cuales 13 son relicto boscoso y 13 son construibles, entonces, digamos que tenemos esa facilidad a diferencia de otras universidades nacionales e internacionales que tienen son edificaciones en diferentes puntos y como que se pierde esa esencia de lo que es un campus universitario y como usted muy bien lo dice, o sea, estos escenarios deportivos, las edificaciones, o sea, eso muestra una transformación impresionante.

¿Cómo ve la Uniquindío, la de ayer, la de hoy y la de mañana?

Digamos que vemos una universidad hoy en día, como usted muy bien lo dice, transformada de lo físico, pero muy importante y yo creo que esa es la esencia de lo que queremos plasmar en nuestro plan de gestión Uniquindío en conexión territorial, es esa presencia en el territorio y que impacta la sociedad. Yo lo decía ayer en las palabras de del Te Deum, nosotros en este momento estamos en 81 comités de la región y el país que definen política pública.

Luis Fernando Polanía, rector de la Uniquindio. Foto: Vanessa Porras Ampliar

Entonces, eso realmente muestra la incidencia que está teniendo la Universidad del Quindío, digamos, la universidad lo venía haciendo a través de la historia, pero de una manera desarticulada.

¿En qué sentido?

A una reunión iba una persona, digamos, por cumplir, a la siguiente iba otra y a la otra iba otra. Entonces, se perdía como ese esa esa línea base para poder seguir construyendo.

Nosotros acá tenemos representantes permanentes en las 81 mesas, una las aborda directamente el rector, otra las hace la vicerrectora de extensión y desarrollo social y otras representantes profesores y administrativos de la universidad de acuerdo con su experticia.

Entonces, digamos que eso es muy importante porque muestra el impacto que nosotros queremos tener no solamente en el territorio, sino en la sociedad y por eso es por lo que nuestra Universidad de Tercera Misión lo que busca este todos esos esfuerzos institucionales en temas de docencia, investigación y extensión realmente tengan un resultado visible e impacto en la sociedad y en el territorio. Eso es lo que estamos buscando desde hace 10 años y yo creo que lo unimos con y el consolidando de una manera muy decidida.

Uniquindío pioneros en educación a distancia

El rector explicó “nosotros desde el año 1983 somos pioneros en universidad abierta y a distancia en el país y digo que somos pioneros porque es que nosotros íbamos incluso hasta El Charco Nariño, es decir a las personas que les tocó vivir esa experiencia, dicen que iban hasta Buenaventura y luego tenían que abordar una embarcación que los llevaba, yo no sé cuántas horas, hasta el charco. Y nosotros para la primera acreditación de nuestra institución mandamos nuestros funcionarios de audiovisuales al charco Nariño a hacer un documental y todos los profesionales del charco Nariño son egresados de la Universidad del Quindío.

La acreditación social el valor preciado

La universidad ya es una universidad muy madura y consolidada académicamente, tenemos el 45% de nuestros programas acreditados. La idea es en estos próximos 2 años llegar a un poquito más del 50%. Tenemos la acreditación institucional de alta calidad.

Acabamos de tener de tener la visita de ICONTEC para la certificación ISO 21 000 de la universidad, que es la que tiene que ver con todos los procesos misionales y ya le estamos apuntando también y ahora en el mes de diciembre tenemos que entregar el documento para la acreditación internacional de la Universidad del Quindío.

Pero yo creo que más importante que todas estas certificaciones que realmente respaldan todo lo que venimos haciendo en docencia, investigación y extensión, es la acreditación social que hoy tiene la Universidad del Quindío, que el padre de familia, que el estudiante, que el empresario, que todo el mundo diga, “Hombre, lo estás haciendo bien la Universidad del Quindío, está contribuyendo al desarrollo del territorio, está impactando la sociedad. Yo creo que eso es mucho más valioso que cualquier certificado oficial que podamos obtener.

¿Qué lo hace sentirse orgulloso uniquindiano?

Yo creo que un proceso de transformación de vida, incluso en la reunión que tuvimos ahora reciente la visita de pares del programa Ingeniería de Alimentos, los pares me decían, “Rector, ¿para usted qué es la calidad?” Y yo le decía, “Para para mí la calidad va más allá de un plan de mejoramiento y tiene que implicar transformación de algo.” Y en ese sentido, lo que nosotros venimos proponiendo en nuestro plan de gestión es que nosotros realmente contribuyamos a transformar la sociedad, ya sea el individuo desde un tema empresarial como aquí el camino del emprendedor o en la formación de los estudiantes ya como profesionales o en nuestros propios procesos al interior de nuestra alma mater, o sea, que realmente tengamos transformaciones.

Transmisión desde la Uniquindío, 65 años. Foto: Caracol Radio Ampliar

Graduados

En el tema, por ejemplo, de nuestros graduados, nosotros medimos acá el índice de calidad de vida de nuestros graduados y se ha demostrado, de acuerdo con estos estudios que hacemos, que el paso por la universidad le mejora las condiciones en un 45%. Entonces, ahí estamos generando una transformación de vida de esas personas que llegaron aquí en unas condiciones y dos o tres años después que se hace la medición ya están teniendo una transformación positiva en su entorno.

Cifras

Tenemos 17.144 estudiantes distribuidos en siete facultades, 32 programas académicos de pregrado y 20 programas académicos de posgrado. En estos 65 años, usted hace poquito nos contaba el dato de ¿Cuántos estudiantes han graduado? Tenemos un poquito más de 79.000 graduados.

Una frase o una palabra para definir qué significa para usted la Universidad del Quindío

Para mí es el todo, porque es que, como le digo, hace 50 años yo vengo vinculado a la Universidad del Quindío y yo creo que lo más importante de estar hoy liderando la universidad, porque he pasado por todas las instancias, o sea, desde un externo cuando era muy niño hasta ser estudiante, ser profesor, directivo, todo lo que le he mencionado.

Entonces ahí es donde está el gran reto, porque yo sufrí y viví las inequidades del sistema, entonces, si yo llego a la rectoría, yo no puedo seguir ampliando esas brechas, y que me digan ahora que ya está en el máximo cargo de la institución, se olvida de todas las bases y entonces empieza a gobernar para para otras personas o no para generar realmente unas transformaciones positivas."

Entonces, la ventaja, que yo tengo aquí en la Universidad del Quindío es que conozco cómo funciona el estamento estudiantil, cómo funcionan los profesores, los administrativos, todo lo que ellos necesitan y eso nos ha permitido trazar línea, como lo he dicho, todo es concertado, pero si hay que marcar unas líneas para que la cosa fluya de una manera más eficiente.

Yo creo que en ese sentido sí lo estamos logrando y la idea es que podamos consolidar este proceso en estos próximos 2 años que nos quedan.