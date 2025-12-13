Cómo avanza Cartagena en calidad de vida: un 2025 con indicadores favorables

El programa Cartagena Cómo vamos comparte el comportamiento de los principales indicadores de calidad de vida y plantea líneas estratégicas para seguir fortaleciendo el desarrollo de la ciudad

Al cierre de 2025, el análisis técnico presentado por Cartagena Cómo Vamos revela a partir de información oficial que, durante el 2025, la ciudad muestra avances en la pobreza, educación, turismo sin embargo aspectos como seguridad y salud pública siguen necesitando mayor atención por parte de las autoridades.

El primer indicador analizado es la pobreza, considerando el más determinante del bienestar social. En 2024, la pobreza monetaria se ubicó en 41,1%, una mejora frente al 42,8% registrado en 2023. La pobreza extrema también mostró un comportamiento favorable, al pasar de 14,4% a 13,2% lo que indica que, si bien algunos hogares lograron superar la línea mínima de ingresos, el desafió persiste como el principal reto de la ciudad.

Esta evolución está estrechamente vinculada con el desempeño del mercado laboral. Entre enero y octubre de 2025, la tasa de desempleo fue de 9,8%, una reducción importante frete al 12,7% del mismo periodo del año anterior. Uno de los sectores que impulsa este comportamiento es el turismo: a octubre de 2025, la ciudad recibo 2.820.984 pasajeros en vuelos nacionales e internacionales, superando los 2.792.277 registrados en el periodo previo.

En educación, el desempeño también evidencia avances. El Índice Total de las Pruebas Saber 11° alcanzó 67,8 puntos en 2025, por encima de los 67,1 puntos obtenidos en 2024, lo que refleja una mejora en el desempeño académico de los estudiantes.

Sin embargo, estos progresos coexisten con alertas que requieren atención prioritaria. En seguridad, a corte de octubre del 2025 se registraron 338 homicidios, una cifra levemente inferior a 342 a casos del año anterior, pero que continúa siendo una señal crítica para la convivencia. En salud pública, a la semana 48 de 2025 se reportaron 2 muertes maternas, frente a cero casos en el 2024. Este indicador, uno de los más sensibles para cualquier sistema de salud, evidencia la necesidad urgente de reforzar los protocolos de atención a gestantes.

El programa Cartagena Cómo Vamos señala que estos resultados dejan tareas claras para los actores. Trabajar por la calidad de vida de los cartageneros y cartageneras es una tarea que día a día nos convoca a todos: administración pública, sector empresarial, academia, medios y ciudadanía, debemos seguir la ruta que marcan los datos y generar acciones que incidan en los retos que como ciudad aun enfrentamos.

Cartagena Cómo Vamos concluye que una ciudad con calidad de vida es aquella en la que los avances económicos se articulan con mejoras en seguridad, salud y educación. Los indicadores de 2025 muestran una ciudad que avanza, pero que requiere continuidad en las políticas, decisiones basadas en datos y participación ciudadana para garantizar un desarrollo sostenible y equitativo para todos.