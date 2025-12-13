Biodigestores impulsan la protección ambiental en la Serranía de Peñas Blancas-Huila

Neiva

La implementación de biodigestores en zonas rurales de Palestina y Acevedo ha transformado las prácticas agropecuarias de decenas de familias ubicadas en la Serranía de Peñas Blancas. Esta iniciativa, permite un manejo responsable de los residuos generados por la caficultura y la porcicultura. Gracias a esta tecnología, los desechos orgánicos ahora se convierten en una fuente limpia de energía para los hogares campesinos.

Según Julián Rodríguez, profesional en el tema, comentó que “el sistema aprovecha subproductos como las aguas residuales del café y el estiércol porcino, los cuales son procesados para producir biogás. Este recurso es utilizado principalmente en las cocinas familiares, disminuyendo el uso de leña y evitando la tala de árboles nativos. Además, se reduce significativamente la contaminación de quebradas y ríos que abastecen al área protegida”.

De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, los primeros proyectos piloto se pusieron en marcha desde 2021, enfocados en productores tradicionales del territorio. La estrategia buscó ofrecer soluciones sostenibles a actividades productivas que históricamente generaban impactos ambientales. Con el tiempo, los biodigestores demostraron ser una alternativa eficiente y replicable.

Los resultados han sido positivos tanto para las comunidades como para el ecosistema. Las familias destacan mejoras en su calidad de vida y mayor conciencia ambiental, mientras que especies forestales como el roble negro han dejado de ser utilizadas como leña. Se continúa brindando acompañamiento técnico, garantizando el correcto funcionamiento y la sostenibilidad de esta apuesta por la conservación.