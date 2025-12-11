Ministro Sanguino se muestra optimista frente a un acuerdo sobre el salario mínimo de 2026

ECONOMÍA

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, expresó este miércoles su optimismo frente a la posibilidad de que sindicatos y empresarios logren un acuerdo sobre el incremento del salario mínimo para 2026 antes del 15 de diciembre.

“No hemos querido presentar propuestas concretas, pero queremos informar que ambas partes han mostrado una disposición a aproximarse a un acuerdo”, afirmó el ministro.

Sanguino explicó que durante la jornada se realizaron reuniones bilaterales con las centrales sindicales y los gremios empresariales que integran la Comisión de Concertación. Allí, cada parte presentó los supuestos técnicos que respaldan sus planteamientos: el 7,21% propuesto por los empresarios y el 16% de las centrales obreras.

El ministro aseguró que ninguna de las dos cifras es “inamovible”, señalando que existe un ambiente propicio para encontrar un punto de equilibrio.

“Ni el 7,21% ni el 16% son posiciones rígidas. Son puntos de partida para buscar un acuerdo que ojalá podamos entregar al país”, señaló.

Frente al poco tiempo que queda para la fecha límite, Sanguino indicó que las partes aprovecharán los próximos días para revisar cálculos y ajustar sus propuestas. La próxima reunión será el lunes 15 de diciembre a las 2 de la tarde.

El ministro aseguró que, además, el lunes en la mañana se realizará una audiencia pública para escuchar a sectores que no hacen parte de la mesa de concertación. Ese mismo día en la tarde se retomará la discusión final hasta antes de la medianoche.

Gremios piden prudencia con las cifras

El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Bedoya, advirtió que un aumento “desmesurado” podría afectar la economía del país.

Por su parte, la presidenta de ACOPI, María Elena Ospina, reiteró la disposición del empresariado a concertar.

“Queremos llegar a acuerdos. Hoy fue una jornada tranquila. No tenemos aún cifras nuevas, pero sí la voluntad de seguir explorando posibilidades”, dijo Ospina.

Ospina señaló que el análisis se concentrará en productividad e inflación, y que por ahora los gremios se mantienen en la propuesta del 7,21%, aunque el lunes llevarán nuevos cálculos.

Sobre la posibilidad de subir al 10%, tal y como lo piden los sindicatos, fue enfática: “No, esa cifra todavía no la tenemos. Estamos siendo responsables con las variables económicas”.

Los sindicatos, por su parte, han insistido en que el aumento debe ser de dos dígitos como mínimo.

Así quedaría el salario mínimo en 2026 con las dos propuestas

Con propuesta de las centrales obreras

Aumento salario mínimo 2026: 1.423.500 × 0.16 = $227.760 COP

1.423.500 × 0.16 = Total: 1.423.500 + 227.760 = $1.651.260 COP

1.423.500 + 227.760 = Cifra + auxilio de transporte = 1.883.260 pesos colombianos (auxilio de transporte de 232.000 con reajuste del 16%)

Con propuesta del empresariado