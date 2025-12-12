“Su llegada cambió el curso de la guerra”: jefe de Instructores de Operadores de Drones en Rusia
El jefe de Instructores de Operadores de drones dentro de las Fuerzas Especiales Ajmat (bando ruso) en Donetsk, Barmut, dijo que los drones “actúan como francotiradores”.
Barmut, jefe de Instructores de Operadores de drones dentro de las Fuerzas Especiales Ajmat (bando ruso) en Donetsk. Foto: suministrada.
Este viernes, 12 de diciembre, habló en los micrófonos de La W Barmut, jefe de Instructores de Operadores de drones dentro de las Fuerzas Especiales Ajmat (bando ruso) en Donetsk, quien conversó sobre el entrenamiento de los operadores de estas armas que el conflicto entre Rusia y Ucrania puso en el mapa.
Barmut, en su primera intervención, aseguró que “sin duda, la llegada de los drones cambió drásticamente el curso de la guerra, sobre todo cuando está a un segundo plano, pues se relevan tanto la artillería como la infantería”.
Así mismo, afirmó que “los drones en estos momentos actúan como francotiradores en el frente de batalla, incluso para los más expertos francotiradores que a tres kilómetros les cuesta trabajo llegar a estos objetivos que están entre los soldados”.
