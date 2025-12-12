ProBogotá advierte que desabastecimiento de gas afectaría el funcionamiento de Transmilenio

Bogotá D.C

La Fundación para el progreso de la región, ProBogotá , alerta sobre los riesgos que podría tener el desabastecimiento de gas para los bogotanos, ya que la capital sería una de las ciudades que más sentiría este impacto.

Una de las consecuencias sería el aumento del costo de vida para los hogares, los comercios y las industrias, pero a la vez el incremento en el pasaje de Transmilenio en corto plazo.

Desde 2024, Transmilenio ha venido advirtiendo al Ministerio de Minas y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) “sobre el riesgo inminente de no contar con gas suficiente para operar”.

El sistema de Transmilenio está compuesto por 2.143 buses eléctricos, es decir el 20% es eléctrica y estaría en riesgo ya que los contratos vencieron en noviembre de 2025 sin poder renovarse, debido a la escasez nacional de gas y a la posibilidad de tener que importar este recurso con costos mayores.

En ese sentido, debido a esa situación, ProBogotá hace un llamado al Gobierno Nacional para tomar decisiones inmediatas que estabilicen la oferta, protejan a las ciudades y ajusten el esquema tarifario.

“El país requiere medidas inmediatas para estabilizar la oferta y evitar que el mayor costo del gas siga trasladándose a hogares, sistemas de transporte e industria”, señaló María Carolina Castillo, presidente de ProBogotá Región.

Situación energética del país

Entre 2021 y 2025 el precio promedio del gas se triplicó debido a las importaciones, la caída de la oferta nacional y la mayor dependencia del interior del país de fuentes lejanas.

Esta disparada del precio incrementa los costos de vida, encarece servicios cotidianos, afecta empleos y reduce la competitividad de las ciudades.

Si no se toman medidas urgentes, los ciudadanos serán los primeros en sentir el impacto directo en su bolsillo, de acuerdo con ProBogotá.