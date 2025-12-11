Antes de que termine el año, Petro pretende dejar inscrito comité para Asamblea Constituyente

Gustavo Petro, presidente de la República. Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de la República / Juan Diego Cano

El presidente Gustavo Petro anunció durante el consejo de ministros que espera dejar listo el comité encargado de impulsar la Asamblea Constituyente antes de que finalice el año.

“El poder constituyente del compañero ministro de Trabajo es para ya”, afirmó Petro, insistiendo en que el país necesita acompañar este proceso.

El presidente enfatizó la necesidad de apoyo popular para esta iniciativa y sostuvo que el país no puede sostenerse en medio de lo que calificó como “egoísmo social” y una “clase política tan baja, tan degradada”.

“Y ya veremos si la sociedad colombiana les acepta ese juego o los pasa definitivamente a la historia, al basurero de la historia, decían”, aseguró el presidente.

Y agregó: ““Extorsionar es su manera de ser, extorsionar: ‘ah, no nos dan, entonces hundimos’. Eso no es pensar en Colombia y eso es tirarse a Colombia y a su historia”, indicó el jefe de estado criticando al congreso de la república sobre el hundimiento de proyectos claves del gobierno.