Nobel de María Corina Machado muestra la urgencia de libertad de Venezuela: actor Edgar Ramírez
El reconocido actor venezolano enfatizó que se siente “profundamente conmovido y orgulloso” del Nobel de Paz de María Corina Machado.
Edgar Ramírez, actor venezolano. Foto: Getty Images.
W Radio está desde el Festival de Cine del Mar Rojo, que se celebra en Jeddah, Arabia Saudita. Allí se conversó con Edgar Ramírez, reconocido actor venezolano, quien le dio un tinte político a la conversación y se refirió a toda la coyuntura que hay en su país por cuenta de Nicolás Maduro y el reciente Nobel de Paz para María Corina Machado.
“Me siento profundamente conmovido y orgulloso de María Corina y el premio Nobel que ha recibido”, dijo en su primera intervención.
El actor enfatizó en que ese reconocimiento de María Corina Machado “sirve para colocar en el tapete la situación venezolana y la urgencia que tenemos de libertad en Venezuela”.
Y agregó: “Es importantísimo que el mundo sepa cualquier esfuerzo y cualquier noticia (en Venezuela). Cualquier plataforma que pueda traer la atención del mundo a Venezuela es muy necesaria para todos nosotros”.
“Todos queremos la libertad de Venezuela
Ramírez, durante la conversación con este medio aseguró: “Todos queremos la libertad de Venezuela, todos queremos regresar a Venezuela”.
En esa línea, lanzó fuertes pullas al régimen de Nicolas Maduro, acusándolo de ser el causante de “la crisis de desplazamiento más alarmante del mundo en este momento” y, además, de destruir Venezuela.
“La dictadura madurista ha destruido al país”
“La dictadura venezolana o la dictadura chavista, madurista, porque no creo que ellos representen a los venezolanos, nunca realmente los han representado, ha destruido el país, ha lanzado al exilio a más de 8 millones de personas, ha creado la crisis de desplazamiento más alarmante del mundo en este momento y es algo que tiene que acabarse”, aseveró.
Así, volvió a enfatizar en que en Venezuela se debe “recuperar libertad”, ofreciendo todo su “apoyo” a María Corina Machado y “a todo el equipo y toda la gente en Venezuela que está resistiendo, para todos los presos políticos, para todas las personas cuyos derechos han sido mancillados por esta dictadura brutal y salvaje”.
“Que a nadie se lo olvide y que a nadie le sorprenda lo que está sucediendo en Venezuela porque sucedió ante los ojos de toda América Latina por más de 25 años”, concluyó.
Escuche la entrevista completa a continuación:
