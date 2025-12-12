Luis C. Reyes reveló que familiares y ministros de Petro habrían intentado negocios con ‘Papá Pitufo’
Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio, habló en ‘El Sótano de Marelbys’, sección del ‘Petroverso’ de Daniel Samper Ospina, y allí respondió una serie de preguntas relacionadas, puntualmente, con el Gobierno Nacional.
Daniel Samper Ospina, periodista, llevó de invitado a su sección del ‘Petroverso’ llamada ‘El Sótano de Marelbys’ al exministro de Comercio y exdirector de la DIAN Luis Carlos Reyes.
¿Cómo es la dinámica de la sección?
Allí, junto a la misma Marelbys Meza, quien fue exniñera de Laura Sarabia y fue una de las personas centrales del caso del polígrafo, le hicieron preguntas a Reyes de respuesta ‘sí o no’, mientras se le monitoreaba la presión y alguien, en un computador revisando los datos, expresaba si lo que decía el exministro estaría siendo verdad o no.
Lea más: No tengo lealtad personal hacia nadie, yo me enmarqué en un proyecto social: Luis Carlos Reyes
Dentro de lo comentado afirmó, entre otras cosas, que el presidente Petro no sería honesto, que lo habrá traicionado y que algunos de sus ministros, e incluso familiares, habrían hecho ‘torcidos’ con Diego Marín, alias ‘Papa Pitufo’.
Estas fueron las preguntas que se le hicieron a Luis Carlos Reyes y sus respectivas respuestas
Daniel Samper Ospina: ¿Usted dio cuotas a políticos cuando era director de la DIAN?
- Luis Carlos Reyes: No.
Daniel Samper Ospina: ¿A ningún político?
- Luis Carlos Reyes: A ningún político.
Marelbys Meza: ¿Conoce a alias ‘Orejas’?
- Luis Carlos Reyes: No.
Daniel Samper Ospina: ¿Usted cree que hubo miembros del Gobierno que trataron de hacer ‘torcidos’ con alias ‘Papá Pitufo’ en concreto?
- Luis Carlos Reyes: Sí.
Daniel Samper Ospina: ¿Esos miembros del Gobierno eran del alto Gobierno? Ministros y así.
- Luis Carlos Reyes: Sí.
Daniel Samper Ospina: ¿Esos miembros del Gobierno podían ser también familiares del presidente?
- Luis Carlos Reyes: Sí.
Daniel Samper Ospina: O sea, ¿usted cree que familiares del presidente tenían negocios ‘torcidos’ con ‘Papá Pitufo’ o con algún sector del contrabando?
- Luis Carlos Reyes: Sí.
Daniel Samper Ospina: ¿Tan cercanos como el hermano?
- Luis Carlos Reyes: Sí.
Daniel Samper Ospina: ¿Como el hijo?
- Luis Carlos Reyes: Sí.
Daniel Samper Ospina: ¿Como su ministro del interior, Armando Benedetti?
- Luis Carlos Reyes: Sí.
Daniel Samper Ospina: ¿Usted cree que Nicolás Petro es culpable?
- Luis Carlos Reyes: ¿De todas las cosas? Es que lo acusan de varias cosas, pero yo creo que sí.
Daniel Samper Ospina: ¿Usted cree que la campaña de Petro recibió dineros mal habidos?
- Luis Carlos Reyes: Es que no sé, o sea, puede que sí, puede que no.
Daniel Samper Ospina: Bueno, es una sospecha, no es que usted tenga evidencias, pero es lo que usted crea ante las acusaciones que han hecho y el contexto de quienes trabajaban y demás.
- Luis Carlos Reyes: Creo que es posible que hayan entrado, sí.
Marelbys Meza: ¿Le gusta ser más estrella en las redes sociales o ser candidato presidencial?
- Luis Carlos Reyes: Sí.
Marelbys Meza: ¿Le colocaría usted el polígrafo a sus empleados?
- Luis Carlos Reyes: Pues se lo colocaba en la DIAN, entonces... (risas) Pero era con consentimiento (risas)
Daniel Samper Ospina: ¿Usted cree que Gustavo Petro es honesto?
- Luis Carlos Reyes: No.
Daniel Samper Ospina: ¿Usted cree que Gustavo Petro tiene problemas de adicción?
- Luis Carlos Reyes: No lo sé, es probable que sí.
Daniel Samper Ospina: Digamos, si tiene que ser sí o no. Es una creencia, no es una acusación, por eso es usted cree.
- Luis Carlos Reyes: Es duro, yo creo que no. (en esta respuesta salió que el exministro habría mentido)
Marelbys Meza: ¿Se sintió traicionado por Petro?
- Luis Carlos Reyes: Sí.
Daniel Samper Ospina: ¿Usted cree que Roy Barreras es un bandido?
- Luis Carlos Reyes: Sí.
Daniel Samper Ospina: ¿Ha nombrado a alguien durante su gestión como favor político?
- Luis Carlos Reyes: No.
Daniel Samper Ospina: ¿Alguna vez ha pedido una factura sin IVA?
- Luis Carlos Reyes: No.
Marelbys Meza: ¿Le daría algún cargo a Benedetti si queda de presidente?
- Luis Carlos Reyes: No.
Lea también: “Corte Suprema tiene los chats”: Reyes sobre presuntos recomendados de políticos a cargos en la Dian
Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
En todas las respuestas, a excepción de la que salió que habría mentido, el resultado fue que el exministro habría estado diciendo la verdad.
Vea el video de las preguntas a Luis Carlos Reyes aquí:
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles