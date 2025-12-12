6AM W6AM W

Actualidad

Luis C. Reyes reveló que familiares y ministros de Petro habrían intentado negocios con ‘Papá Pitufo’

Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio, habló en ‘El Sótano de Marelbys’, sección del ‘Petroverso’ de Daniel Samper Ospina, y allí respondió una serie de preguntas relacionadas, puntualmente, con el Gobierno Nacional.

Luis C. Reyes reveló que familiares y ministros de Petro habrían intentado negocios con ‘Papá Pitufo’

Daniel Samper Ospina, periodista, llevó de invitado a su sección del ‘Petroverso’ llamada ‘El Sótano de Marelbys’ al exministro de Comercio y exdirector de la DIAN Luis Carlos Reyes.

¿Cómo es la dinámica de la sección?

Allí, junto a la misma Marelbys Meza, quien fue exniñera de Laura Sarabia y fue una de las personas centrales del caso del polígrafo, le hicieron preguntas a Reyes de respuesta ‘sí o no’, mientras se le monitoreaba la presión y alguien, en un computador revisando los datos, expresaba si lo que decía el exministro estaría siendo verdad o no.

Lea más: No tengo lealtad personal hacia nadie, yo me enmarqué en un proyecto social: Luis Carlos Reyes

Dentro de lo comentado afirmó, entre otras cosas, que el presidente Petro no sería honesto, que lo habrá traicionado y que algunos de sus ministros, e incluso familiares, habrían hecho ‘torcidos’ con Diego Marín, alias ‘Papa Pitufo’.

Estas fueron las preguntas que se le hicieron a Luis Carlos Reyes y sus respectivas respuestas

Daniel Samper Ospina: ¿Usted dio cuotas a políticos cuando era director de la DIAN?

  • Luis Carlos Reyes: No.

Daniel Samper Ospina: ¿A ningún político?

  • Luis Carlos Reyes: A ningún político.

Marelbys Meza: ¿Conoce a alias ‘Orejas’?

  • Luis Carlos Reyes: No.

Daniel Samper Ospina: ¿Usted cree que hubo miembros del Gobierno que trataron de hacer ‘torcidos’ con alias ‘Papá Pitufo’ en concreto?

  • Luis Carlos Reyes: Sí.

Daniel Samper Ospina: ¿Esos miembros del Gobierno eran del alto Gobierno? Ministros y así.

  • Luis Carlos Reyes: Sí.

Daniel Samper Ospina: ¿Esos miembros del Gobierno podían ser también familiares del presidente?

  • Luis Carlos Reyes: Sí.

Daniel Samper Ospina: O sea, ¿usted cree que familiares del presidente tenían negocios ‘torcidos’ con ‘Papá Pitufo’ o con algún sector del contrabando?

  • Luis Carlos Reyes: Sí.

Daniel Samper Ospina: ¿Tan cercanos como el hermano?

  • Luis Carlos Reyes: Sí.

Daniel Samper Ospina: ¿Como el hijo?

  • Luis Carlos Reyes: Sí.

Daniel Samper Ospina: ¿Como su ministro del interior, Armando Benedetti?

  • Luis Carlos Reyes: Sí.

Daniel Samper Ospina: ¿Usted cree que Nicolás Petro es culpable?

  • Luis Carlos Reyes: ¿De todas las cosas? Es que lo acusan de varias cosas, pero yo creo que sí.

Daniel Samper Ospina: ¿Usted cree que la campaña de Petro recibió dineros mal habidos?

  • Luis Carlos Reyes: Es que no sé, o sea, puede que sí, puede que no.

Daniel Samper Ospina: Bueno, es una sospecha, no es que usted tenga evidencias, pero es lo que usted crea ante las acusaciones que han hecho y el contexto de quienes trabajaban y demás.

  • Luis Carlos Reyes: Creo que es posible que hayan entrado, sí.

Marelbys Meza: ¿Le gusta ser más estrella en las redes sociales o ser candidato presidencial?

  • Luis Carlos Reyes: Sí.

Marelbys Meza: ¿Le colocaría usted el polígrafo a sus empleados?

  • Luis Carlos Reyes: Pues se lo colocaba en la DIAN, entonces... (risas) Pero era con consentimiento (risas)

Daniel Samper Ospina: ¿Usted cree que Gustavo Petro es honesto?

  • Luis Carlos Reyes: No.

Daniel Samper Ospina: ¿Usted cree que Gustavo Petro tiene problemas de adicción?

  • Luis Carlos Reyes: No lo sé, es probable que sí.

Daniel Samper Ospina: Digamos, si tiene que ser sí o no. Es una creencia, no es una acusación, por eso es usted cree.

  • Luis Carlos Reyes: Es duro, yo creo que no. (en esta respuesta salió que el exministro habría mentido)

Marelbys Meza: ¿Se sintió traicionado por Petro?

  • Luis Carlos Reyes: Sí.

Daniel Samper Ospina: ¿Usted cree que Roy Barreras es un bandido?

  • Luis Carlos Reyes: Sí.

Daniel Samper Ospina: ¿Ha nombrado a alguien durante su gestión como favor político?

  • Luis Carlos Reyes: No.

Daniel Samper Ospina: ¿Alguna vez ha pedido una factura sin IVA?

  • Luis Carlos Reyes: No.

Marelbys Meza: ¿Le daría algún cargo a Benedetti si queda de presidente?

  • Luis Carlos Reyes: No.

Lea también: “Corte Suprema tiene los chats”: Reyes sobre presuntos recomendados de políticos a cargos en la Dian

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

En todas las respuestas, a excepción de la que salió que habría mentido, el resultado fue que el exministro habría estado diciendo la verdad.

Vea el video de las preguntas a Luis Carlos Reyes aquí:

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad