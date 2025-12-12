La historia detrás de Mis Propias Finanzas, la plataforma que le enseña a manejar su dinero

Juan Pablo Zuluaga y Carolina Pineda, creadores de Mis propias finanzas | Foto: Cortesía - Mis Propias Finanzas

Lo que empezó como un pasatiempo terminó convirtiéndose en un emprendimiento digital: Mis Propias Finanzas, una plataforma que hoy supera el millón de seguidores en Instagram, está en YouTube y cuenta con su propio portal web dedicado a enseñar finanzas personales de forma cercana, práctica y empática.

“Mis Propias Finanzas nació del dolor de ser muy malos para manejar la plata”, recuerda Pineda. Frente a ese vacío, comenzaron a estudiar por su cuenta, primero como un acto de supervivencia económica y luego como una oportunidad para compartir lo aprendido.

¿Quiénes son los fundadores de Mis Propias Finanzas?

En 2019, mientras cursaban un MBA en Boston, Juan Pablo Zuluaga y Carolina Pineda, los creadores de Mis Propias Finanzas, enfrentaron un reto que muchos comparten: no sabían manejar sus finanzas personales. Ni la universidad ni sus hogares los habían preparado para conceptos básicos como administrar deudas, ahorrar estratégicamente o proyectar gastos en otro país.

“La mejor decisión financiera que tomamos fue crear una empresa para resolver un problema real”, asegura Zuluaga.

El proyecto creció rápidamente. Lo que inició con él frente a la cámara y ella detrás, hoy es una empresa con 38 colaboradores. Con más de 3.600 publicaciones, su éxito ha sido resultado de una estrategia centrada en el contenido: publicar con frecuencia, con claridad y lenguaje cercano para la audiencia.

¿Qué enseñan en Mis Propias Finanzas?

Zuluaga y Pineda no dejan de sorprenderse: en un ecosistema digital dominado por viajes, gastronomía, entretenimiento y celebridades, lograron volver virales conceptos como ahorro, interés compuesto o proyecciones financieras. “No es el contenido más sexy del mundo, pero logramos hacerlo ameno y fácil de entender”, dice Pineda.

Ese tono los ha llevado a posicionarse como una especie de “influencers del ahorro”, una pareja que habla de dinero sin juicios y sin tecnicismos.

Además de sus contenidos diarios, el proyecto incluye cursos virtuales, asesorías personalizadas y talleres presenciales. Según cifras de la marca, sus programas han llegado a más de 48.000 estudiantes en 15 países, consolidándose como uno de los esfuerzos más relevantes de educación financiera independiente en la región.

Entre los cursos más solicitados están Fundamentos de inversión y portafolio y Libera tus finanzas en 6 pasos, ambos centrados en ayudar a los usuarios a mejorar su relación con el dinero desde lo básico.

A ese ecosistema se suma MoneyCon, el festival de finanzas personales, inversiones, productividad y bienestar financiero que organizan junto a la Universidad de los Andes y Páramo Presenta.

La segunda edición se realizará el 17 y 18 de enero, convirtiéndose en una de las apuestas más grandes del país por acercar la educación financiera a nuevas audiencias.

El proyecto también dio un paso reciente con el lanzamiento de MPF Invest, una herramienta digital diseñada para guiar a los usuarios, especialmente a quienes tienen poco capital, en la toma de decisiones de inversión.

La plataforma se enfoca en conectar a las personas con productos financieros alineados a sus metas, con el objetivo de convertir sueños y planes a largo plazo en objetivos alcanzables.

Mis Propias Finanzas: Plataforma para transformar familias

Habiendo vivido en carne propia la falta de formación económica, Zuluaga y Pineda decidieron llevar la educación financiera también a la infancia. Ambos coinciden en que enseñar a los niños a manejar el dinero es uno de los mayores legados que pueden dejarles.

Por eso, Pineda prepara un libro infantil con principios básicos de administración financiera. Zuluaga lo resume en una frase que repite a sus tres hijos (de 6, 5 y 3 años): “Gasta menos de lo que ganas e invierte la diferencia”.

Para esta pareja, Mis Propias Finanzas es más que un negocio: es una comunidad, una guía y un testimonio de que se puede aprender a manejar el dinero sin miedo.

Lo que nació como una tabla de salvación personal terminó siendo un movimiento que les dio oficio, propósito y estabilidad. “A veces nos dicen que crecimos muy rápido, pero la gente no ve todo el trabajo que hay detrás”, afirma Zuluaga.