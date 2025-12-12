Kinder, una propuesta que reinventa la rumba en Bogotá presenta Sector 9: Le contamos

La antigua manzana escolar de Nuestra Señora de Chiquinquirá ahora es Proyecto Kinder (@ProyectoKinder), donde hoy alberga salas de distintos géneros musicales, muestras de arte y una oferta gastronómica robusta que, para Felipe Rodríguez, director creativo de Sector 9, “es un sitio que te saca de Bogotá sin salir de Bogotá”.

Tal proyecto nació del gusto por salir. “Hay que ser muy rumbero, pero muy rumbero para querer dedicarle la vida a esto”, dice Rodríguez entre risas, frase con la que no olvida que, antes de ser propietario, fue su inquietud la que le permitió conocer la escena lo suficiente como para querer transformarla.

Este nuevo espacio para las noches capitalinas es el resultado de un trabajo del colectivo, especialmente con Ghetto, el club que abrió en 2019 en el barrio San Felipe y que dejó huella por su propuesta estética y musical que rompió con la tradición bogotana. Fue demolido para darle paso al Metro de Bogotá, pero puso la idea semilla de construir un espacio que “perteneciera a Bogotá y no a un grupo de cuadras”, destaca Rodríguez.

¿Quiénes hacen parte del proyecto Sector 9?

Para responder a tan ambiciosos proyectos, Sector 9 está estructurado sobre cuatro especialistas en frentes distintos del mismo sector: Rodríguez en la dirección creativa y la arquitectura, Jorge Pizarro en la dirección musical, Julián Martínez en las finanzas y Juan Guillermo Noriega en la gerencia general.

Grupo que se caracteriza por su ambición y desconfianza al exceso de prudencia: “A veces es mejor no ser tan pragmático, tirarse al agua primero. Ya dentro, uno aprende a nadar”, afirma Martínez, con sus 30 años de experiencia.

Para ambos, la confianza en el proyecto se cultivó desde años, con una apuesta dirigida, arriesgada y a largo plazo en un sector con negocios con vida breve. Para Martínez, “estar siempre a merced de un arrendador es la forma más frágil de este negocio. Compramos para dejar de depender. Eso lo cambió todo”.

Así funciona Sector 9 en Bogotá

Y es que el edificio que anteriormente fue un colegio durante 80 años estaba abandonado, pero conservaba patios interiores, pasillos comunicados y una circulación natural que, según Rodríguez, “se parecía a una discoteca”. Con lo que la intuición creativa fue inmediata, y además encontrando un potencial de turismo cultural en la autenticidad e historias de sus propias instalaciones.

Más aún cuando ya tenían la experiencia con otro de sus proyectos, Antenna, un club que funciona en la antigua emisora cultural HJCK y que conserva su estilo, su acústica y la antena original de transmisión; de allí aplicaron la idea de conservar las fachadas, reforzar estructuras y reutilizar materiales para mantener la huella del edificio.

Sin embargo, tanto para Rodríguez como para Martínez, la inquietud es si se sostendrá en el tiempo. “Está en furor porque es nuevo. Pero sostener convocatorias de 3.000 personas cada viernes y sábado durante 5, 7 u 8 años, ese es el verdadero reto”, reconoce Martínez.

