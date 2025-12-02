Lista la resolución de zonas de extensión horaria hasta las 5am definidas en Bogotá
Conozca la lista de las posibles zonas de rumba con extensión horaria hasta las 5 am.
Bogotá D.C
En las últimas horas se conoció el borrador de resolución de la Alcaldía de Bogotá que deja definidas las posibles zonas de rumba que podrán estar abiertas hasta las 5 de la madrugada.
“Que la definición de las Zonas Focalizadas de Expendio y Consumo Extendido, habilitadas para operar hasta las 5:00 a.m. según el artículo 3 del Decreto Distrital 293 de 2025, se sustentó en una rigurosa metodología técnica coordinada por las Secretarías de Gobierno, Seguridad, Planeación, Salud, Desarrollo Económico, Cultura, Movilidad y Ambiente”, precisó el borrador.
En este documento se precisa el inventario general de las 28 Zonas potenciales para ser Focalizadas como de Expendio y Consumo Extendido:
- Usaquén: Calle 116
- Usaquén: Calle 172A
- Chapinero: Chapinero Central
- Chapinero: Zona Rosa
- Chapinero: Marly
- Usme: Marichuela
- Bosa: Bosa Centro
- Kennedy: Cuadra Alegre
- Kennedy: 1 De Mayo
- Fontibón: Centro Fontibón
- Fontibón: El Salitre
- Fontibón: Modelia
- Fontibón: San José
- Engativá: Álamos
- Engativá: Las Ferias Zona 2
- Engativá: Las Ferias Zona 1
- Engativá: Normandía
- Engativá: Boyacá - Santa María
- Suba: Lombardía
- Suba: Los Pórticos
- Suba: Subazar
- Teusaquillo: Galerías
- Teusaquillo: Palermo
- Los Mártires: La Favorita
- Los Mártires: San Andresito
- Antonio Nariño: Restrepo
- Puente Aranda: Calle 8 Sur
- Puente Aranda: Galán
De acuerdo con el borrador, deberán implementar y mantener acciones para prevenir y mitigar los riesgos que puedan afectar el orden público y la seguridad.
“La ausencia de estos mecanismos podrá dar lugar a la exclusión de polígonos de las Zonas Focalizadas”, precisa el documento.
Esto lo dio a conocer el concejal, Julián Sastoque, quien apoyó la decisión, “logramos que la Administración recapacitaría y al fin, después de más de un mes de vencido el término”.
El cabildante aseguró que espera que esta propuesta haya sido concertada con los habitantes y el gremio.