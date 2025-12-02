Lista la resolución de zonas de extensión horaria hasta las 5am definidas en Bogotá

Bares de Bogotá podrán extender la rumba hasta las 5 de la mañana, según nuevo decreto. Foto: Colprensa( Thot )

Bogotá D.C

En las últimas horas se conoció el borrador de resolución de la Alcaldía de Bogotá que deja definidas las posibles zonas de rumba que podrán estar abiertas hasta las 5 de la madrugada.

“Que la definición de las Zonas Focalizadas de Expendio y Consumo Extendido, habilitadas para operar hasta las 5:00 a.m. según el artículo 3 del Decreto Distrital 293 de 2025, se sustentó en una rigurosa metodología técnica coordinada por las Secretarías de Gobierno, Seguridad, Planeación, Salud, Desarrollo Económico, Cultura, Movilidad y Ambiente”, precisó el borrador.

En este documento se precisa el inventario general de las 28 Zonas potenciales para ser Focalizadas como de Expendio y Consumo Extendido:

Usaquén: Calle 116

Usaquén: Calle 172A

Chapinero: Chapinero Central

Chapinero: Zona Rosa

Chapinero: Marly

Usme: Marichuela

Bosa: Bosa Centro

Kennedy: Cuadra Alegre

Kennedy: 1 De Mayo

Fontibón: Centro Fontibón

Fontibón: El Salitre

Fontibón: Modelia

Fontibón: San José

Engativá: Álamos

Engativá: Las Ferias Zona 2

Engativá: Las Ferias Zona 1

Engativá: Normandía

Engativá: Boyacá - Santa María

Suba: Lombardía

Suba: Los Pórticos

Suba: Subazar

Teusaquillo: Galerías

Teusaquillo: Palermo

Los Mártires: La Favorita

Los Mártires: San Andresito

Antonio Nariño: Restrepo

Puente Aranda: Calle 8 Sur

Puente Aranda: Galán

De acuerdo con el borrador, deberán implementar y mantener acciones para prevenir y mitigar los riesgos que puedan afectar el orden público y la seguridad.

“La ausencia de estos mecanismos podrá dar lugar a la exclusión de polígonos de las Zonas Focalizadas ”, precisa el documento.

Esto lo dio a conocer el concejal, Julián Sastoque , quien apoyó la decisión, “logramos que la Administración recapacitaría y al fin, después de más de un mes de vencido el término”.

El cabildante aseguró que espera que esta propuesta haya sido concertada con los habitantes y el gremio.