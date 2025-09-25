Tres bares colombianos entre los 50 mejores del mundo: Cuáles son y en cuáles ciudades están

Ya está disponible el listado de Los 50 Mejores Bares del Mundo, esta es una lista anual que premia lo mejor de la industria internacional de las bebidas. Esta lista se elabora a partir de los votos que realiza un panel de más de 800 expertos independientes, entre los que se incluyen reconocidos bartenders, formadores, autoridades en coctelería y escritores de bebidas galardonados.

Cuáles son los bares colombianos:

Bar Carmen

De acuerdo con la publicación de Los 50 Mejores Bares del Mundo, Bar Carmen, ubicado en Medellín, ingresó este año al listado en el puesto número 100. El bar hace parte de un complejo gastronómico dedicado a la combinación de cocina experimental con una coctelería única de autor, a la cabeza de Maycoll Tobón, director del lugar. En su carta, se incluyen tragos insignia como La Chica, que está conformado por destilados internacionales, como el ron y el vodka, mezclados con sabores locales como la piña encurtida para resaltar los sabores.

Bar Carmen en Medellín. Cortesía: Redes Sociales Ampliar

Mamba Negra

En la ciudad de Medellín también se destaca otro bar que es llamado Mamba Negra, ubicado en el puesto número 81 de este ranking. Es un rooftop que se encuentra en El Poblado y que se convirtió en todo un referente para reinterpretar cocteles clásicos con ingredientes colombianos.

En cuanto a su menú, está inspirado en un catálogo clásico de coctelería, aunque con algunos giros divertidos e innovadores que se ven reflejados en sus nombres, como el Noto So Famous y el Silent Words, que le hace homenaje al mundo con sabores auténticos.

Bar Mamba Negra en Medellín. Cortesía: Redes Sociales Ampliar

La Sala de Laura

En este ranking también aparece La Sala De Laura, ubicado en Bogotá y destacado como uno de los bares más importante. Esta no es la primera vez que ingresa al listado, ya que, en 2024, ocupó el puesto 44 dentro del top 50 y este año regresa al ranking, pero en la posición 68. Está ubicado dentro del Restaurante Leo, que es liderado por la Chef Leo Espinosa y también nombrado uno de los 50 mejores restaurantes de América Latina.

Los lugares seleccionados en este listado no solo destacan por su oferta de cocteles, sino también por el ambiente, la experiencia general y la forma como integran ingredientes locales y técnicas innovadoras. Esto asegura que los galardonados representen tanto la excelencia técnica como la autenticidad cultural en la coctelería internacional.

La Sala de Laura. Cortesía: Redes Sociales Ampliar

En el listo hay bares de distintos lugares como México, Barcelona, Madrid, Toronto, Roma, Dubái, Brasil, Tokio, Nueva York, Londres, Buenos Aires, entre otros.

El año anterior, Colombia tuvo en este prestigioso listado a dos bares colombianos: La Sala de Laura en el puesto 44 y Alquímico ubicado en Cartagena ocupando el puesto número 8.