Inició fundición de placas en conexión Parque Heredia- La Carolina

La Alcaldía Mayor de Cartagena sigue avanzando con hechos en el megaproyecto Intercambiador Vial de La Carolina. Bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz y la ejecución técnica de la Secretaría de Infraestructura, ya se realizó la primera fundida de concreto rígido MR-42, equivalente a los primeros 20 metros lineales de la vía complementaria que conectará Parque Heredia con La Carolina y llegará hasta la glorieta principal de Ciudad Jardín.

Esta intervención corresponde a la primera de las cinco vías alternas contempladas en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) del megaproyecto. Los beneficios de esta primera vía son múltiples: conectará de forma directa la Diagonal 32 (antigua vía a Ternera) con el sector de Ciudad Jardín y la Terminal de Transporte, descongestionando la Transversal 53 (La Cordialidad), eje principal donde se levantará el Intercambiador a partir del 2026.

Además de la fundida inicial, las cuadrillas trabajan en la adecuación del terreno para continuar este sábado 13 de diciembre con un nuevo tramo de pavimento, manteniendo un ritmo continuo que permita entregar la vía en el menor tiempo posible. Paralelamente, se construirá un muro de contención, fundamental para lograr el empalme estructural entre el puente y la nueva vía, garantizando estabilidad, seguridad y transición vial de alta calidad.

La vía será construida totalmente en concreto rígido MR-42, material de alto desempeño adecuado para tránsito constante y proyectado para una durabilidad superior. Una vez concluidas las fundidas, el proyecto contempla la instalación de andenes, bordillos, drenaje y urbanismo, dejando completamente terminada la sección vial.

Si las condiciones climáticas se mantienen favorables, la obra podrá finalizar en un mes o mes y medio, completando pavimento, muro de contención, andenes y elementos de seguridad vial.

Con esta primera vía alterna en plena ejecución, el gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz reafirma que el Intercambiador Vial de La Carolina avanza, crece y se construye con hechos. Este proyecto es hoy una realidad que transforma la movilidad, conecta barrios históricamente congestionados y prepara el sector para una Cartagena moderna, ordenada y con mejores rutas para sus ciudadanos.