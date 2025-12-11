La Navidad toma vuelo con el concierto “Música en las Alturas” de Unibac

La Navidad en Cartagena de Indias se elevará al infinito y más allá con el tradicional concierto “Música en las Alturas” que ofrece la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar Unibac.

Un repertorio de villancicos y canciones navideñas han preparado la Orquesta Sinfónica de Bolívar, dirigida por el maestro Germán Céspedes; el Coro Institucional Unibac, dirigido por el maestro Fernando Carillo, y el Coro Infantil y Juvenil Agnusinger, dirigido por el maestro Juan Carlos Arnedo.

Es la primera presentación de la Orquesta Sinfónica de Bolívar luego de su ovacionada gira por España “Volando Mares”, y sus conciertos en Medina del Campo, Madrid y Bilbao.

El concierto está programado para este jueves 11 de diciembre, a las 7 de la noche, en el Ruedo del Centro Comercial La Serrezuela, con 100 artistas en escena.

“Es un evento para la familia, para estar unidos en el espíritu de la Navidad, con un gran trabajo musical desde nuestras aulas”, dijo la Rectora de Unibac, Sacra Náder David, al extender invitación para que el público asista y se deleite con este concierto.

“Música en las Alturas” inició sus conciertos en 2013 en la cima del convento de la Popa, y allí se escenificó en ocho ocasiones. También se ha presentado en el baluarte de San Ignacio y en el Patio de las Artes de Unibac.