Grupos armados continúan intensificando acciones de guerra en el Catatumbo

Catatumbo

Luis Fernando Niño, consejero de paz de Norte de Santander volvió a hacer referencia a la solicitud que hizo el gobierno departamental a los grupos armados con injerencia en el Catatumbo, para un cesen al fuego durante esta época de fin de año, la no respuesta aún y el aumento de acciones de guerra, incluso contra la población civil.

“Sí, nosotros hemos insistido con lo que queda todavía de la mesa de diálogos de las disidencias de las FARC, fracturada en todo el país, de la misma manera con el gestor de paz autorizado por el Ejército de Liberación Nacional, para que hablen con sus organizaciones y puedan desescalar el conflicto entre las partes, para que no hayan más víctimas”, dijo Niño.

“Fíjese, por ejemplo, en el Área Metropolitana de Cúcuta lo que ocurrió este fin de semana, antesala a la noche de la conmemoración de velitas. Ahí hubiera podido caer cualquier civil que iba pasando por esa zona”, agregó.

Pidió, nuevamente, “respeto al derecho internacional humanitario”.

Recordemos que el próximo martes se cumplen 11 meses de conflicto, que ha dejado más de 86 mil personas desplazadas y según las autoridades, 163 civiles asesinados, aunque las organizaciones sociales advierten que la cifra supera las 300 víctimas.