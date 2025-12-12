Fundación de niños con cáncer pide con urgencia donante de sangre y plaquetas

Cúcuta

Aura Navas, directora de la Fundación Pequeños Guerreros, de niños, niñas y adolescentes con cáncer, está llamando la atención de los cucuteños, para que en esta temporada decembrina se acerquen al tercer piso de la clínica Medical Duarte y donen sangre y plaquetas para los menores que están, hoy por hoy, luchando contra esta enfermedad.

Aseguró que es lamentable que el banco de sangre destinado a esta población está agotado y se necesita hacer las transfusiones para cada tratamiento.

“Cualquier tipo de sangre nos sirve, inclusive también plaquetas, ya que han llegado últimamente mucho niño, mucho paciente oncológico y cuando ellos están recibiendo sus tratamientos, el principal medicamento, podemos decir, es sangre”, dijo Bastos.

Agregó que “en la fundación tenemos 68 niños que están en tratamiento. Algunos en tratamiento endovenoso, otros tratamiento de pastillas, otros en radio y otros en controles”.

Indicó que el principal cáncer que está aquejando a los menores es la leucemia, en población entre los tres y cinco años.

“La mayoría son niños de leucemia, pero últimamente han llegado muchos tumores. Lo digo en términos sencillos para que la gente nos entienda. Tumores en la cabecita, en alguna de las extremidades del cuerpo”.