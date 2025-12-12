Venezuela vive momentos de tensa calma, tras salida de María Corina Machado

Puente Internacional Simón Bolívar en La Parada (Colombia). EFE/ Mario Caicedo. / Mario Caicedo ( EFE )

Frontera

Luego de la salida de María Corina Machado de Venezuela, sus declaraciones donde aseguró que el gobierno de EE.UU fue quién la ayudó a dejar su país e incluso donde indicó que ya tiene todo listo para su regreso, ha generado tensión en el país vecino.

Los venezolanos están a la expectativa de la reacción que pueda tener Nicolás Maduro por el protagonismo de Machado a nivel mundial.

“Venezuela hoy está en una tensa calma, está atenta a cualquier cosa que pueda pasar”, explicó Karim Vera, presidente de Primero Justicia Táchira, Diputada de la Asamblea Nacional 2015.

Agregó que “los venezolanos, como gente solidaria que somos, entendemos la situación de María Corina, confiamos en ella, sabemos que va a regresar a Venezuela con los venezolanos”.

Vera aseguró que su país está “expectante, el país está solamente listo y comprometido para cuando la señal esté dada, poder dar un paso al frente y decirle al mundo, aquí estamos, aquí seguimos y vamos a salir adelante en libertad y en democracia”.

Aseguró cada vez ven más encendida la luz de esperanza que augura que el cambio viene pronto.