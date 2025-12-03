Israel “responderá en consecuencia” tras combates con milicias en Gaza que dejaron 4 soldados heridos

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se pronunció tras los combates entre el Ejército de Israel y milicias palestinas en Rafah, al sur de la Franja de Gaza, por los que cuatro soldados resultaron heridos.

A través de una publicación en X, se conoció que Netanyahu envió "deseos de una pronta recuperación a nuestros heroicos soldados que resultaron heridos hoy en el enfrentamiento en Rafah".

“Nuestra política es clara: Israel no tolerará que se dañe a los soldados de las FDI y responderá en consecuencia”, añadió Netanyahu.

El país hebreo denuncia que “la organización terrorista Hamás continúa violando el acuerdo de alto el fuego y realizando actos de terrorismo contra nuestras fuerzas”.

Netanyahu se reúne con su gabinete para estudiar la respuesta a los combates en Gaza

Netanyahu se reunió con miembros de su gabinete justamente para estudiar la respuesta a estos combates. El primer ministro convocó de urgencia el encuentro tras conocer el incidente con milicianos palestinos por el que uno de los soldados quedó gravemente herido.

El incidente, según la versión del Ejército, ocurrió cuando las tropas se encontraron en Rafah, zona bajo total control israelí, “con varios terroristas que emergieron de una infraestructura terrorista clandestina”, lo que desencadenó combates.

La situación en Rafah es especialmente delicada puesto que decenas de milicianos de Hamás -aunque Israel eleva esta cifra a centenares- continúan atrincherados en túneles, lo que desencadena este tipo de incidentes.

Hasta ahora, el Gobierno de Netanyahu ha mantenido que su postura ante estos milicianos atrapados en la ciudad fronteriza con Egipto es la de “capturarlos o eliminarlos” a no ser que se rindan y entreguen sus armas.

Hamas, sin embargo, ha advertido que sus combatientes no se van a rendir y pidió a los países mediadores EE. UU., Qatar y Egipto una solución para que los milicianos puedan desplazarse a las zonas que quedan fuera de la ‘línea amarilla’, el punto al que se han replegado las tropas israelíes.