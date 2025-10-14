Cruz Roja se moviliza al Norte de Gaza para recibir cuerpos de rehenes: Ejército israelí

Entrega de los cuatro cuerpos de rehenes de Hamás a la Cruz Roja el jueves 20 de febrero. FOTO: Hasan Eslayeh/Anadolu /Getty Images / Anadolu

El Ejército israelí informó que la Cruz Roja Internacional se dirige a un punto situado al norte de la Franja de Gaza para recoger los cuerpos de varios rehenes retenidos por Hamás, como parte del acuerdo de alto al fuego suscrito en la primera fase del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump.

Así lo confirmaron las Fuerzas de Defensa del país bajo órdenes del primer ministro, Benjamín Netanyahu, que indican que los restos de los rehenes fallecidos estarán bajo custodia de este organismo internacional.

#MUNDO | El Ejército israelí informa que la Cruz Roja se moviliza a un punto en el norte de la Franja de Gaza para recibir "varios ataúdes de rehenes fallecidos".



Pocas horas después de liberar a los últimos 20 secuestrados que permanecían con vida tras dos años de cautiverio, Hamás entregó los restos mortales de cuatro rehenes.

Sin embargo, según Israel, Hamás debe entregar los restos de 28 rehenes. Por tanto, el Ejército exigió a Hamás “que cumpla con el acuerdo” y que realice los esfuerzos necesarios para devolver los cuerpos de todos los cautivos fallecidos.

Un alto mando de Hamás confirmó a la AFP que entregarán los cadáveres de entre cuatro y seis rehenes en las próximas horas.

Tensión el acuerdo entre Israel y Hamás por el retraso en la entrega de los cuerpos de rehenes

El retraso en la devolución de los 24 rehenes fallecidos restantes ha tensionado el acuerdo con Israel, que estudia la opción de restringir la entrada de ayuda humanitaria al sur de Gaza por el cruce de Rafah hasta que el grupo islamista entregue todos los cuerpos.

Egipto esperaba reabrir este paso cuán pronto fuera posible; sin embargo, una fuente gubernamental israelí informó a EFE que responsables de seguridad recomendaron al Gobierno egipcio que, de momento, no lo hiciera.

A su vez, una fuente de seguridad egipcia próxima a las negociaciones dijo a esta agencia que Hamás transmitió a los países mediadores su compromiso de entregar los cuerpos de todos los rehenes que permanecen en la Franja.

Cabe señalar que, a lo largo de las conversaciones se apuntaba el escenario de que la recuperación de algunos cuerpos sería compleja dado que algunos están desaparecidos. Según recoge el propio acuerdo, se creará un equipo de trabajo internacional que ayudará a hacerlo.

Trump amenaza con “desarmar” a Hamás si la organización se niega a hacerlo

Por otra parte, el presidente Donald Trump amenazó esta martes, 14 de octubre, con que Estados Unidos “desarmaría” a Hamás, incluso con el uso de la violencia si es necesario, ante la perspectiva de que el grupo islamista se niegue a entregar las armas voluntariamente.

“Si ellos no se desarman, los desarmaremos nosotros. Y eso sucederá rápidamente y, quizás, violentamente”, afirmó el republicano en la Casa Blanca un día después de haber visitado Oriente Medio para celebrar el alto el fuego entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.

Hablé con Hamás y les dije “van a desarmarse”, y ellos dijeron “sí señor, vamos a desarmarnos”, dijo Trump. El líder republicano no dio más detalles sobre cómo pretende llevar a cabo el desarme de este grupo, a quienes da un plazo “razonable” para entregar las armas, sin precisar un periodo de tiempo concreto.

Trump recordó que, para avanzar en su plan de paz, también es necesario que Hamás entregue a Israel los cuerpos de rehenes fallecidos que permanecen en Gaza.

Entretanto, el primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó que no escatimará esfuerzos para que los restantes cuerpos de rehenes sean devueltos por Hamás, y confió en recibir noticias de la entrega de nuevos cadáveres muy pronto.