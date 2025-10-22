Fallo de la CIJ: Israel debe garantizar la entrada de ayuda a Gaza y no usar el hambre como arma

Jabalia (Gaza), 7 may (EFE).- Los precios desorbitados de la harina conducen a que muchos gazatíes busquen alternativas para hacer frente al hambre que sufren desde hace semanas, como hacer pan a partir de lentejas molidas, mucho más baratas, agrupándose frente a un establecimiento en Jabalia (norte de Gaza) donde pagan por triturar las legumbres. Desde hace más de dos meses, Israel impone un bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, que ha provocado un aumento en los precios de productos básicos como la harina y ha desembocado en una hambruna generalizada por todo el enclave palestino. EFE/ Ahmad Awad / Ahmad Awad ( EFE )

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, Países Bajos, realizó una audiencia sobre las obligaciones de Israel en la Franja de Gaza, siguiendo una petición hecha por la Asamblea General de Naciones Unidas.

El tribunal ordenó a Israel que garantice las necesidades básicas de la población civil del enclave, compartiendo varias conclusiones al respecto de algunas acusaciones hechas por el país gobernado por el primer ministro Benjamín Netanyahu y su accionar en Gaza.

Israel debe aceptar y facilitar los programas de socorro proporcionados por las Naciones Unidas y sus entidades,

y sus entidades, Las restricciones impuestas por las autoridades israelíes provocaron un “abastecimiento inadecuado” y tuvieron “consecuencias catastróficas” para los civiles palestinos.

El traslado forzoso de la población está prohibido y se considera forzoso, no solo cuando se produce por la fuerza física, sino también cuando las condiciones de vida son “intolerables” y “no dejan más opción” a los civiles .

y se considera forzoso, no solo cuando se produce por la fuerza física, sino también . Israel debe permitir a la Cruz Roja que acceda a los palestinos detenidos en cárceles israelíes , en cumplimiento de las normas internacionales.

, en cumplimiento de las normas internacionales. Se prohibió cualquier medida que obstaculice el suministro de agua, alimentos, medicinas o servicios esenciales. La Corte recordó que Israel no debe utilizar el hambre de la población civil como método de guerra .

. Israel no probó los vínculos que acusa que existen entre Hamás y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA por sus siglas en inglés).

Durante la lectura de la opinión consultiva, el juez japonés Yuji Iwasawa, presidente de la CIJ, apuntó que Israel, como potencia ocupante, “tiene la obligación de garantizar las necesidades básicas de la población local, incluidos los suministros esenciales para su supervivencia”.

Corte Internacional de Justicia niega haber perdido su neutralidad, tal como alega Israel

Tras la audiencia, calificó como una imposición política el falló de la CIJ, siguiendo lo escrito por el Ministerio de Exteriores a través de X: “Israel rechaza categóricamente la opinión consultiva de la CIJ, totalmente previsible desde el principio, sobre la UNRWA”.

Según el gobierno de Netanyahu, este se trata de “otro intento” de imponer “medidas políticas bajo el pretexto del derecho internacional”.

Al respecto, la Corte Internacional de Justicia rechazó de manera explícita el argumento israelí de que la UNRWA haya perdido su carácter neutral.

El tribunal señaló que la investigación interna de Naciones Unidas que derivó en el despido de nueve empleados sospechosos de haber participado en los ataques del 7 de octubre de 2023 “no basta para concluir que la agencia, en su conjunto, no sea una organización neutral”.

Cabe recordar que Netanyahu tiene una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza, que incluye el uso del hambre como método de guerra.

Por su parte, el gobierno palestino celebró el falló de la CIJ, aunque advirtió que “Israel no cumplirá ni asumirá las responsabilidades establecidas por la Corte”, por lo que llamó a los Estados miembros de la ONU a “hacer cumplir la ley y obligar a Israel a respetar sus obligaciones internacionales”.

La tercera vez que la CIJ opina sobre la ocupación israelí en los territorios palestinos

La opinión consultiva de la CIJ no es jurídicamente vinculante, pero su peso político y simbólico aumenta la presión internacional sobre Israel.

Se trata de una nueva advertencia del principal órgano judicial de sobre el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en medio de una crisis humanitaria sin precedentes en Gaza. Es la tercera vez que la CIJ opina sobre la presencia israelí en Palestina.

El año pasado, el tribunal consideró que las políticas de asentamientos israelíes “violan el derecho internacional” y la “presencia continua” de Israel en Palestina es “ilegal”, por lo que le exigió la “evacuación de todos los colonos”, y la devolución de tierras a sus residentes originales desplazados desde 1967.

Previamente, en 2004, la CIJ confirmó la ilegalidad del muro de separación construido por Israel en Cisjordania.