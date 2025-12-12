Fórmula 1 en Colombia vuelve a ser posibilidad: esto se sabe sobre el GP del Caribe

El proyecto de tener un Gran Premio de la Fórmula 1 nació por allá en 2021 en una visita del entonces alcalde de Barranquila, Jaime Pumarejo a España. El exmandatario de la ciudad comenzó contactos con Luis García, mánager de Fernando Alonso, quien se encontraba buscando nuevas ubicaciones para carreras de F1 en mercados emergentes.

El proyecto fue tomando fuerza. Hubo diálogos directos con representantes de la F1 e incluso el CEO, Stefano Domenicali, estuvo en la capital del Atlántico viendo lo planteado y dando retroalimentación a la administración. Juan Pablo Montoya también hizo parte de los diálogos, fue a Barranquilla y ya había prediseños del circuito para que estuviera ubicado en la isla de La Loma y al borde del río Magdalena.

Sin embargo, con la llegada del Gobierno Petro, desde Barranquilla se pusieron en contacto con la Presidencia y se estaba buscando el apoyo. Pumarejo, en una entrevista con El Espectador, manifestó que no estaban pidiendo dinero, pues se había modificado el plan para que fuera cubierto mediante el sector privado y el sector local, pero dicha firma nunca llegó.

Se reactiva el proyecto de la Fórmula 1 en Colombia

El actual alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, en diálogo con El Heraldo, manifestó que los miembros de la Fórmula 1, que estuvieron en la ciudad bajo la administración de Pumarejo, volvieron hace poco y siguen interesados en el circuito.

“Esto es algo que no le he dicho a nadie. Esas personas de la Fórmula 1, que habían estado en Barranquilla cuando el entonces alcalde Jaime Pumarejo los trajo en 2022, volvieron hace 15 días, porque los llamamos y quedaron todavía más sorprendidos con la ciudad. Ellos siguen interesados en hacer ese circuito por la vía paralela al río Magdalena, al lado del Gran Malecóny no podían creer todo lo que ha pasado en Barranquilla en los últimos tres años", dijo inicialmente el alcalde.

La buena noticia que entregó Char radica en que la aprobación ya no va a depender del Gobierno, pues la decisión pasará netamente por la administración local de Barranquilla.

“Estamos compitiendo nuevamente. La buena noticia es que la aprobación depende solo de nosotros, ya no se necesita el aval de la nación, solo que podamos ponernos de acuerdo con ellos (F1). Hemos visto lo que significa la Fórmula 1 para Miami: es impresionante el flujo de recursos que le entran a la ciudad por un proyecto deportivo de esta magnitud", añadió.

Por dónde sería el circuito y el gran problema que hay con el aeropuerto

Char manifestó que el proyecto seguiría por el sector de La Loma, la Aleta del Tiburón y la gran atracción sería el río Magdalena.

“Ellos mismos lo escogieron (el circuito). Les gustó La Loma alrededor del monumento de la Aleta del Tiburón, una parte de ese tramo porque les encanta la fuerza del río, su movimiento les llamó mucho la atención. Quieren distanciarse una ciudad llena de concreto, les atrajo cómo Barranquilla le rinde homenaje al agua, lo que ha sido muy positivo para sus habitantes.

No obstante, uno de los grandes peros que hay actualmente radica en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, pues cuenta con inconvenientes que, para un Gran Premio de Fórmula 1 son muy grandes.

“Así es. La única queja de la gente de la Fórmula 1 fue esa. Dijeron que ya era hora de que la ciudad tuviera un aeropuerto más cerca de Barranquilla. Tenemos muchas reuniones con la Aerocivil porque estamos muy, muy descontentos. La gente se queja permanentemente de su mal estado, ponen a subir o bajar por escaleras a personas en condición de discapacidad porque no sirve la rampa, ni una cosa ni la otra. Dicen que están haciendo unas inversiones, que confío se vean en el corto plazo”, concluyó.

Lo cierto es que el proyecto vuelve a ser posible ante el interés de la F1 en llevar carreras a mercados emergentes y partiendo de lo que ya hubo.

Barranquilla se prepara para albergar el primer gran evento deportivo, pues fue designada para ser la sede de la final de la Copa Sudamericana 2026 y el estadio entrará en remodelación. Esto, seguro servirá para mejorar aspectos de cara a que se pueda llevar a cabo algún día un acontecimiento del nivel de la F1.