¿Quién fue el piloto de F1 mejor pagado de 2025? No fue Lando Norris: ranking realizado por Forbes

Recientemente finalizó la temporada de Formula 1, luego de que el campeonato mundial de pilotos se definiera en la última carrera del año, el Gran Premio de Abu Dabi. Donde el británico Lando Norris, se proclamó como el mejor del año, dejando atrás a Max Verstappen, y Oscar Piastri, quienes llegaban a este encuentro con posibilidades de alzar el titulo.

Con dicha victoria, Norris no solo ganó el título, pues también se llevó una bonificación cercana a los $10 millones de dólares. Sin embargo, a pesar de ganar tal cheque, un salario estimado de $18 millones y otros $29 ganados por su gran rendimiento en la pista, no fue suficiente para ser el piloto que más ganancias obtuvo durante el año, es más, no logró ocupar ni la segunda posición en dicho ranking.

Como es tradición al final de cada temporada, Forbes realiza un ránking de los deportistas de diferente disciplinas, que más allá de revisar su rendimiento, destacan los ingresos que tuvieron a lo largo del año, midiendo así, el éxito por fuera de las canchas, o, como en este caso, por fuera de las pistas.

Le podría interesar: Lando Norris, el nuevo campeón de la Fórmula 1: Apretada definición del título con Verstappen

Este es el top 5 de los pilotos mejor pagos en 2025

#5 Charles Leclerc $30M

El piloto monegasco, que actualmente conduce para la escudería Ferrari, tuvo un año con diferentes altibajos, sin embargo, a pesar no obtener ninguna bonificación por su rendimiento en la pistas, su gran sueldo de $30 millones de dólares lo ubican como el quinto deportista con más ingresos de la disciplina en 2025.

#4 Oscar Piastri $37.5M

El australiano Oscar Piastri, compañero del campeón del mundial de pilotos en el equipo de McLaren, tuvo uno de los mejores años de su carrera, donde luego de ganar siete grandes premios, y hacer parte de 16 podios, obtuvo un total de $27 millones de dólares únicamente en bonificaciones por su rendimiento, que en conjunto a su salario de $10 millones de dólares, lo posicionaron a una casilla del podio de los pilotos con más ingresos en esta temporada.

#3 Lando Norris $67.5M

El británico Lando Norris, que tuvo un mejor rendimiento dentro del monoplaza que cualquier otro piloto, logró hacerse con una cantidad cercana a los $50 millones de dólares provenientes únicamente de las bonificaciones recibidas por su gran rendimiento en las pistas, que adicionales a su salario de $18 millones de dólares, abre el podio de los pilotos mejor pagos en 2025.

Lea también: Norris sigue intratable en las Vegas y se adueña del circuito

#2 Lewis Hamilton $70.5M

El piloto británico que llegó a la escudería Ferrari tras 12 años conduciendo para el equipo Mercedes, rompió una récord propia del cual no está muy orgulloso, pues después de 19 años de hacer podios cada temporada, en 2025 no ocupo los primeros tres puestos en ninguna carrera, catalogando así este año que recién culmina, como la peor temporada de su vida. Sin embargo, la aparición de la gran figura de la F1 en este ranking, se debe a su increíble salario de $70 millones de dólares.

#1 Max Verstappen $76M

La estrella neerlandesa del equipo Red Bull, a pesar de tener un inicio de temporada poco convincente, ganó 6 de los últimos 9 grandes premios de la temporada, racha gracias a la cual, logró llegar a la última cita del 2025 con posibilidades de quedarse con el título. A pesar de no lograrlo, la combinación de los $11 millones de bonificaciones más el salario de $65 millones de dólares, posicionaron a Verstappen como el piloto con más ganancias en la más reciente temporada.

Otras noticias: Ola de críticas a Juan Pablo Montoya desde Argentina por Franco Colapinto