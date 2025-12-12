Estos son los sectores de Cali donde EMCALI realizará trabajos de modernización y mantenimiento

Este viernes 12 de diciembre habrá reparaciones y suspensiones temporales de servicios.

EMCALI adelantará este viernes labores puntuales de reparación en redes de acueducto en diferentes zonas de la ciudad.

Los trabajos se concentrarán en Ciudad Jardín, Comuneros I, Mariano Ramos, San Joaquín y el barrio Bolívar en Yumbo.

Las intervenciones se realizarán en puntos específicos como la carrera 114 con calle 15, la carrera 28D2 con calle 72G, la carrera 48A con calle 42, la carrera 88 con calle 17 y la carrera 1A con calle 13.

Energía: cambio de postes y suspensión del servicio

La ciudad también tendrá maniobras en la red eléctrica, que incluyen el cambio de siete postes de concreto que soportan líneas de baja tensión.

Las labores se realizarán en el circuito Samanes, en Andrés Sanín (carrera 14 con calle 74A), y en el circuito La Base (calle 56 con carrera 9).

Por estos trabajos, el servicio estará suspendido entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Instalación de cable ecológico en dos zonas

Además, avanzará la instalación de cable ecológico en sectores urbanos y rurales.

En la zona urbana, la intervención será en el circuito El Castillo, sobre la carrera 134, vía Cali–Jamundí.

En la zona rural, los trabajos continuarán en el kilómetro 18, corregimiento La Elvira, sector Las Neblinas. Allí, la suspensión del servicio irá de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Alcantarillado: mantenimiento en el oriente

Las labores también incluirán el mantenimiento del Canal Oriental, a la altura del barrio La Rivera.

Adicionalmente, se limpiarán sumideros en la autopista Sur entre la carrera 42 y la 70, en sentido norte–sur.

Recomendaciones de seguridad en temporada navideña

Con motivo de las celebraciones decembrinas, EMCALI recordó algunas medidas para evitar incidentes en el hogar.

Entre ellas, evitar la sobrecarga de multitomas, mantener luces decorativas lejos de materiales combustibles y revisar que las instalaciones estén en buen estado.

Finalmente, se recomienda apagar las luces durante la madrugada o utilizar temporizadores para mayor seguridad.