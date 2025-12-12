El Pulso del Fútbol, 12 de diciembre de 2025

ju

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el entrenador del Tolima, Lucas González, y su planteamiento en el equipo pijao. César dijo: “Creo que a Lucas lo han criticado injustamente. A mí me encantan los técnicos que arriesgan, pero cuando uno quiere atacar permanentemente, pues se termina destapando los pies”. Sobre el tema Steven agregó: “El mundo es para los locos y para las personas que arriesgan. Aunque yo me he decantado por el Junior, porque creo que tiene mística y carácter. Pero deportivamente el Tolima está mejor trabajado”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube.