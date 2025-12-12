Nicolas Maduro y al fondo la bandera de Estados Unidos. Fotos: Getty Images. Collage por W Radio.

Dos sobrinos de esposa de Nicolás Maduro fueron incluidos en Lista Clinton: ¿de quiénes se trata?

Este viernes, 12 de diciembre, el director de La W, Julio Sánchez Cristo, reveló que dos sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores, junto a a un empresario panameño presuntamente afiliado a Maduro; y a seis compañías navieras que operan en el sector petrolero venezolano, fueron incluidos en la Lista OFAC, también conocida como Lista Clinton.

¿De quiénes se trata?

Pues bien, según conoció este medio, los dos sobrinos de la esposa de Maduro que fueron incluidos en la Lista Clinton son Efraín Antonio Campo Flores (Campo) y Franqui Francisco Flores de Freitas (Flores de Freitas).

Los anteriores estarían siendo calificados por el Gobierno de Estados Unidos como narcotraficantes.

Sánchez Cristo explicó que en 2015 los dos mencionados que son conocidos como ‘narcosobrinos’ fueron arrestados en Puerto Príncipe, Haití, cuando estaban finiquitando detalles de acuerdo para transportar cocaína a Estados Unidos.

En noviembre de 2016 los condenaron, precisamente, por narcotráfico, pero el presidente Joe Biden les concedió el indulto en octubre de 2022 en el marco de los acuerdos que ese gobierno adelantaba con Maduro.

Un empresario panameño presuntamente relacionado con Maduro

En la Lista OFAC también fue incluido Ramón Carretero Napolitano (Carretero), empresario panameño que estaría relacionado con Nicolás Maduro por medio de negocios y procesos empresariales.

Más empresas fueron agregadas a la Lista Clinton

También se conoció que las siguientes empresas fueron añadidas a la Lista OFAC:

ARCTIC VOYAGER INCORPORATED (a.k.a. ARCTIC VOYAGER INC)

FULL HAPPY LIMITED

MYRA MARINE LIMITED

POWEROY INVESTMENT LIMITED

READY GREAT LIMITED

SINO MARINE SERVICES LIMITED

Navíos agregados a la Lista OFAC

H. CONSTANCE (3E2177), con bandera panameña

KIARA M (3E2278), con bandera panameña

LATTAFA (3E2298), con bandera panameña

MONIQUE (E5U5122), con bandera de las Islas Cook.

TAMIA (VRXC8), con bandera de Hong Kong, China.

WHITE CRANE (HOA6213), con bandera panameña

Escuche la noticia completa a continuación:

