Cae Juan José, objetivo de alto valor de disidencias Farc en el Valle por extorsión y narcotráfico

Fue capturado en flagrancia alias “Juan José” de 23 años, presunto integrante de las redes de apoyo urbano de las disidencias de las Farc, Frente 57 “Yair Bermúdez”, una de las estructuras criminales con mayor influencia en Sevilla y Caicedonia, norte del Valle.

Las investigaciones establecieron que el joven llevaba más de cinco años dentro de este grupo guerrillero, desempeñando funciones logísticas y financieras. Entre sus actividades estaban:

Perfilar víctimas p ara extorsiones y secuestros.

ara extorsiones y secuestros. Coordinar el transporte de droga desde zonas rurales de Sevilla y Caicedonia hacia Quindío y Tolima.

desde zonas rurales de Sevilla y Caicedonia hacia Quindío y Tolima. Dinamizar puntos de venta de estupefacientes en Sevilla, donde era considerado uno de los principales generadores de violencia.

Por su rol y peligrosidad, las autoridades lo tenían identificado como objetivo de alto valor.

Alias “Juan José” cuenta con antecedentes como indiciado por:

Tráfico de estupefacientes (2019, 2021 y 2025)

Concierto para delinquir (2020)

Lesiones personales (2025)

“Se encargaba de perfilar a sus víctimas para la extorsión y del transporte de estupefacientes en pequeñas cantidades”, señaló la general Sandra Rodríguez, comandante de la Policía Valle.

En el procedimiento, la Policía incautó un arma de fuego, cinco cartuchos, 300 gramos de estupefacientes, un celular, más de 4 millones 500 mil pesos en efectivo y material asociado a sus actividades ilícitas.