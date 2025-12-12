¿Cómo transformar una ciudad?: Así lo hace la Fundación Luker

En 2011, Manizales vivió uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Tres avalanchas destruyeron tuberías de gas y agua, dejando a casi 400.000 habitantes sin servicios básicos durante más de dos semanas. Poco después, un derrumbe en el barrio Cervantes provocó la muerte de 48 personas y profundizó la sensación de crisis. Las empresas se marchaban, el desempleo crecía y la ciudad parecía atrapada en un ambiente de incertidumbre y tensión social.

Ante este escenario, Ana María González, gerente de la Fundación Luker, y Pablo Jaramillo del Comité Departamental de Cafeteros, impulsaron varias reuniones con empresarios, la Alcaldía, bancos y universidades para evitar que la región se siguiera deteriorando. La primera conclusión fue clara: había que fortalecer la economía local. Así, por recomendación de expertos nacionales, buscaron una alianza con Babson College, institución líder en emprendimiento en Estados Unidos, hecho que marcó el inicio de una transformación profunda.

El nacimiento de Manizales Más y el impulso al emprendimiento

Con un fondo común entre Fundación Luker, empresarios y universidades, una delegación viajó a Estados Unidos para convencer a los expertos de Babson. Aunque el inicio fue incierto y costoso, lograron traer a Manizales a los profesores Daniel Isenberg y Vincent Onyemah, quienes implementaron una metodología centrada en acelerar el crecimiento de negocios tradicionales. Así nació Manizales Más, un programa que revolucionó el tejido empresarial local.

Contra todo pronóstico, los consultores eligieron emprendimientos aparentemente modestos: una panadería, una carpintería y Maquiempanadas, un negocio familiar liderado por Emma Mesa. La decisión generó escepticismo, pero el impacto fue contundente. En el primer año, las empresas seleccionadas aumentaron sus ventas en un 35%, generaron más de 200 empleos y algunas incluso empezaron a exportar. Maquiempanadas, que estuvo a punto de cerrar, pasó a vender sus máquinas en más de 4 países.

Con el tiempo, Manizales Más se consolidó como una iniciativa clave para la región. Hasta hoy ha acompañado a 188 empresarios, creado 4.255 empleos y registrado exportaciones hacia 30 países. Estos resultados no solo fortalecieron la economía, sino que también cambiaron la mentalidad empresarial en la ciudad, consolidando una cultura de innovación y crecimiento sostenido.

Modelos educativos que consolidaron el renacer de la ciudad

Mientras avanzaban los programas empresariales, surgió otro reto: las industrias necesitaban trabajadores mejor preparados. Por ello, la Fundación Luker creó “La U en tu Colegio”, un modelo que permite a estudiantes de los dos últimos años de bachillerato cursar programas técnicos con universidades locales. Desde 2014, ha beneficiado a 12.000 jóvenes, facilitando su inserción laboral y ampliando sus oportunidades profesionales.

Paralelamente, la organización fortaleció la educación básica con innovaciones pedagógicas. El programa Escuela Activa, inspirado en la Escuela Nueva colombiana, mejoró 12 de las 15 competencias socioemocionales evaluadas por la OCDE y redujo la deserción escolar del 8,5% al 3,4% entre 2002 y 2023. Luego llegó “Aprendamos Todos a Leer”, basado en un modelo cubano que elevó del 38% al 85% el nivel de lectura fluida en quinto grado, esfuerzo que les mereció el premio WISE, conocido como el “Nobel de la Educación”.

Finalmente, implementaron “Aprendamos Matemáticas”, inspirado en metodologías de Quebec, para enseñar aritmética a través de juegos y dinámicas interactivas. Se espera que en 2025 llegue a todos los colegios públicos de Manizales. En total, los programas educativos de la Fundación Luker han impactado la vida de 23.000 estudiantes y consolidado una mejor calidad educativa en la ciudad.

Gracias a esta combinación entre emprendimiento, educación e innovación, ONU Hábitat Latam reconoció a Manizales como el mejor vividero de América Latina. Un logro que ratifica el impacto de la Fundación Luker y demuestra que, con alianzas y visión colectiva, es posible transformar profundamente una ciudad.

