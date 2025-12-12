Capturados por terrorismo en Bogotá, ‘los PPP’, estarían vinculados con el ELN

Bogotá D.C

Este viernes 12 de diciembre, la Alcaldía de Bogotá dio a conocer más detalles sobre los 11 judicializados por su responsabilidad en actos de vandalismo y de terrorismo durante protestas en la capital.

Fue gracias a información brindada por la ciudadanía, por los estudiantes de las universidades públicas donde muchas veces actuaban, por los vecinos y por las acciones de inteligencia de la Fiscalía y de la Policía Metropolitana que se logró captura de estos delincuentes.

Vinculación con el ELN

De acuerdo con la información recogida, esta banda estaba recibiendo recursos desde la ciudad de Medellín para financiar la compra de explosivos y materiales.

La investigación también dio a conocer que esta banda estaría vinculada con la guerrilla del ELN .

“Entrega de material que está relacionado con los colores rojos y negros y adicionalmente con doctrina de Camilo Torres, lo cual nos lleva con claridad a entender cuáles son las conexiones entre grupos armados que le hablan de paz al país , pero que generan terrorismo en las ciudades y que engañan a los colombianos generando terrorismo y temor”, manifestó el secretario de Seguridad, César Restrepo.

Esta banda también estaría trabajando junto con este mismo tipo de estructuras que generan terror en las universidades públicas de los departamentos de Antioquia y del Valle del Cauca, por lo que esta información fue remitida a los secretarios de seguridad de esos territorios.

Modus operandi

Los ‘PPP’ (Brigada clandestina para el pueblo y por el pueblo) ingresaban con falsos carnets estudiantiles para ingresar a las diferentes universidades públicas de Bogotá.

Una vez al interior del campus universitario, ubicaban puntos estratégicos para cambiarse de ropa: overoles, máscaras y capuchas. Posteriormente, elaboraban los elementos o artefactos peligrosos ( como papas bomba y molotov ), que utilizaban para lanzar contra la fuerza pública, estaciones de Transmilenio y buses del SITP.

A través de grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, entre otras redes sociales convocaban a los integrantes y para coordinar las acciones violentas.

Más investigaciones a estos grupos

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán , precisó que los hechos en los que este grupo participaba no eran protestas.

“No son manifestación son los delitos por los cuales fueron imputados estas personas, eso no es protesta. En Bogotá se garantiza la protesta pacífica eso no es protesta, no lo es y no vamos a permitir”, sostuvo el mandatario.

Añadió que se continúa avanzando en las investigaciones de estos hechos para capturar a todos los responsables.

“Esta es la primera fase de una investigación que ya está encaminada en una segunda fase para identificar a todos los responsables de hechos de violencia, de hechos de vandalismo y de destrucción que afectan los derechos”.