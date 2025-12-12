Petro cuestiona visita de gobernadores a EE. UU. y habla de interferencia en elecciones

Medellín, Antioquia

El presidente Gustavo Petro se refirió a la reciente visita del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y del alcalde de Bogotá a Estados Unidos, y aseguró que la presencia de mandatarios regionales en ese país estaría relacionada con una supuesta decisión del Gobierno estadounidense de intervenir en las elecciones de Colombia.

En su pronunciamiento, el jefe de Estado fue enfático en rechazar ese escenario y advirtió sobre mecanismos de influencia política asociados al flujo de recursos.

Llamado a garantizar elecciones libres en Colombia

“El presidente de Colombia debe garantizar elecciones libres en Colombia y solicita a todo el pueblo colombiano mantener el espíritu libre y gritar Colombia Libre”, expresó Petro en su declaración pública.

El mandatario añadió que ya se conocen los mecanismos de intervención “en dólares”, sin detallar a qué procesos específicos se refería, pero insistió en la necesidad de blindar la democracia colombiana frente a cualquier intento de injerencia externa.

Contexto político del pronunciamiento presidencial

Las declaraciones de Petro se dan en medio de un clima de alta tensión política, marcado por debates sobre relaciones internacionales, autonomía territorial y el papel de los gobiernos locales en escenarios diplomáticos. La visita de autoridades regionales a Estados Unidos ha generado reacciones encontradas en distintos sectores políticos, especialmente por el momento electoral que atraviesa el país.

El presidente reiteró su llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilante y a defender la transparencia del proceso democrático en Colombia.