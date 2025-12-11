Ya se restableció la energía en El Bagre: ejército garantizó la seguridad de EPM

El Bagre- Antioquia

Este jueves al mediodía, EPM logró restablecer la energía en el corregimiento de Puerto López en el municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, luego de que la comunidad ajustara casi cuatro días sin el servicio debido a un daño en la red.

Ante la denuncia de la comunidad que manifestaba que cerca de 15 mil campesinos de veredas de El Bagre estaban afectadas, las autoridades civiles, militares, de policía, líderes comunitarios y EPM sostuvieron una reunión para analizar la situación y acordar una solución. Ante esta situación, el ejército llegó al corregimiento y garantizó la seguridad del personal técnico que no había podido hacer los trabajos ante intimidaciones de grupos armados ilegales que tienen presencia en la zona.

EPM manifestó que el daño estaba afectando a 2.800 clientes en 32 sectores de ese corregimiento, donde la energía ya quedó restablecida.

Las Negritas, Villa Hermosa, Malena, Campo Alegre, San Cayetano, Playa Blanca, Sentada de Villa, Bocas de la Zorra, Chicamoque, Si Te Aguantas Bagre Medio, Mina Nueva, La Rebatiña, El Chispero, Panamá, El Nueve, Arenas Blancas, Popana, Los Arrepentidos, Boca Negra, Caño Claro, Las Negras, Los Almendros, Alto del Berrugoso, La Pizarrita, Villa Severa, María Auxiliadora, Buenos Aires, La Esperanza, Puerto Gloria, Amara, Berlín, La Victoria, Boca de Río Bagre.

Versión de la comunidad

Caracol Radio conversó con una persona que estuvo en la reunión que sostuvieron las autoridades, quien solicitó no revelar su identidad. Manifestó que el daño se ocasionó el pasado domingo 7 de diciembre, desde cuando informaron sobre la novedad. Explicó que las afectaciones económicas por el corte de energía son bastante altas debido a la pérdida de productos que debían refrigerarse.

“Se afectó el comercio, las carnes frías, la carne, los lácteos, mucho en el comercio. A la gente, también de las casas, se le dañaron las carnitas que tenían, el pollo, todo eso se afectó”.

Explica que, si bien EPM indica que los afectados fueron 2.800 clientes, la suma de alrededor de 16 mil personas es por la cantidad de individuos que viven en esas casas. Agrega que trabajadores de la empresa de servicios públicos habían aducido problemas de orden público para arreglar el daño, a lo que la persona consultada manifestó que ellos ingresaron el pasado martes sin seguridad y que se negaron a realizar el arreglo.

“Eso es una confusión, eso es un malentendido más bien. Porque EPM determinó y tomó unas acciones que no eran, ya que, si hubiera sido intimidación, entonces los dos que entraron el martes, ¿por qué entraron? Para eso también intimidación. ¿Quién los protegía?”.

Agrega que EPM manifestaba que existe un protocolo de seguridad para acceder a esos territorios, pero que el martes ingresó personal de lectura de contadores y no de mantenimiento; agregó que el daño no era grave, fue una interrupción en el fluido en un poste y que este jueves el tiempo del arreglo no superó los 40 minutos.