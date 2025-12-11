Bucaramanga

VIDEO | El pesebre dulce de Floridablanca: un atractivo navideño que despierta antojos en Santander

La tradicional obra navideña de Tentaciones cumple 13 años y en esta ocasión hace un homenaje a los departamentos de Colombia. Busca consolidar a Floridablanca como destino turístico a través del dulce.

Valeria Ortega, equipo de creación pesebre dulce

Valeria Ortega, equipo de creación pesebre dulce

01:11

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

María Alejandra Reyes Meléndez

Bucaramanga

El tradicional pesebre elaborado totalmente en dulce volvió a sorprender en Floridablanca. Este año, la obra se convirtió en un homenaje a los 32 departamentos del país, dejando atrás la costumbre de enfocarse únicamente en escenarios santandereanos. Está ubicado en el parque principal de Floridablanca.

Valeria Ortega, trabajadora de Tentaciones y una de las elaboradoras del pesebre, explicó que el proyecto mantiene su sello: estar hecho en un 100% de dulce. “Utilizamos materiales como bizcochuelo, mazapán y fondant. El mazapán lo realizamos nosotros mismos con lecherita, leche en polvo y azúcar glas”, señaló.

La obra, que ya completa 13 años de tradición, busca posicionar a Floridablanca como un punto turístico nacional mediante su identidad gastronómica. “Queremos convertir a Floridablanca en un sitio turístico mediante el dulce, que es por lo que más se conoce la ciudad”, añadió Valeria.

El proceso de creación tomó entre 3 y 4 meses de trabajo intensivo, aunque la planeación general se extiende durante un año. Cada figura, estructura y detalle tiene detrás una historia, por lo que los visitantes encontrarán letreros informativos para conocer más sobre las regiones representadas.

Lea también: Ley seca por elecciones en Bucaramanga: fecha, hora de inicio y lo que debe saber sobre la medida

El montaje final en el parque requirió alrededor de dos semanas de trabajo continuo, desde las 8:00 a. m. hasta las 2 o 3 de la mañana. Uno de los interrogantes más comunes tiene que ver con la presencia de hormigas. Según Valeria, esto no ha sido un problema: “En las fábricas de dulce casi no llegan hormigas porque hay tanta cantidad de dulce que no se ven atraídas. Además, muchos de los materiales se secan con el calor y pierden propiedades del azúcar, lo que evita que los insectos se acerquen”.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad