VIDEO | El pesebre dulce de Floridablanca: un atractivo navideño que despierta antojos en Santander

Bucaramanga

El tradicional pesebre elaborado totalmente en dulce volvió a sorprender en Floridablanca. Este año, la obra se convirtió en un homenaje a los 32 departamentos del país, dejando atrás la costumbre de enfocarse únicamente en escenarios santandereanos. Está ubicado en el parque principal de Floridablanca.

Valeria Ortega, trabajadora de Tentaciones y una de las elaboradoras del pesebre, explicó que el proyecto mantiene su sello: estar hecho en un 100% de dulce. “Utilizamos materiales como bizcochuelo, mazapán y fondant. El mazapán lo realizamos nosotros mismos con lecherita, leche en polvo y azúcar glas”, señaló.

La obra, que ya completa 13 años de tradición, busca posicionar a Floridablanca como un punto turístico nacional mediante su identidad gastronómica. “Queremos convertir a Floridablanca en un sitio turístico mediante el dulce, que es por lo que más se conoce la ciudad”, añadió Valeria.

El proceso de creación tomó entre 3 y 4 meses de trabajo intensivo, aunque la planeación general se extiende durante un año. Cada figura, estructura y detalle tiene detrás una historia, por lo que los visitantes encontrarán letreros informativos para conocer más sobre las regiones representadas.

El montaje final en el parque requirió alrededor de dos semanas de trabajo continuo, desde las 8:00 a. m. hasta las 2 o 3 de la mañana. Uno de los interrogantes más comunes tiene que ver con la presencia de hormigas. Según Valeria, esto no ha sido un problema: “En las fábricas de dulce casi no llegan hormigas porque hay tanta cantidad de dulce que no se ven atraídas. Además, muchos de los materiales se secan con el calor y pierden propiedades del azúcar, lo que evita que los insectos se acerquen”.