Vicky Dávila inscribe candidatura presidencial: “Abelardo pierde con Cepeda en todas las encuestas”

La aspirante presidencial, presentó con su Movimiento Valientes 1.394.230 firmas ante la Registraduría Nacional, con las que busca oficializar su participación en la contienda electoral del próximo año.

Según la precandidata, cientos de voluntarios recorrieron el país durante meses, calle a calle, en busca del apoyo ciudadano.

En su discurso, la candidata presidencial recalcó que los colombianos tienen una

responsabilidad histórica con el país, que no debe elegir “entre el diablo y el demonio”.

“Hoy los colombianos tenemos una responsabilidad histórica. O recuperamos el país o lo perdemos, quién sabe hasta cuándo. Libertad y democracia o neocomunismo y miseria”, sostuvo.

¿Vicky Davila irá a consulta en Marzo?

Si, Dávila participará en las consultas interpardistas del 8 de marzo de 2026.

“No descansaré en buscar la unión de los candidatos de oposición, que nunca han sido petristas, y que hoy se mantienen en que quieren ir a una gran consulta”. Aseguró

Y advirtió: “Iván Cepeda es un peligro para Colombia. Si Cepeda es elegido presidente se consolida el narcoestado”.

También prometió acabar la Paz Total e ir tras los grandes cabecillas de los grupos criminales en Colombia.

¿Qué dijo Vicky Dávila de Abelardo de la Espriella?

Afirmó que, según ella, encuestas internas la ubican en empate técnico con Iván Cepeda y que “también puede derrotarlo”, mientras que Abelardo de la Espriella “pierde en todos los sondeos”.