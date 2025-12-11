Una persona fue asesinada en el barrio Buenos Aires de Cúcuta

Cúcuta.

En la tarde de este miércoles se registró nuevamente un hecho violento en la ciudad de Cúcuta. Esta vez, tuvo lugar en el barrio Buenos Aires en donde fue asesinado Arley Hernández Rodríguez.

El ataque sicarial ocurrió en la calle 9 con avenida 29 de ese sector de la ciudadela Juan Atalaya, cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta la vivienda de la víctima y, al verificar su identidad, le dispararon en repetidas oportunidades.

Arley cayó tendido en el suelo tras recibir los impactos de bala mientras sus agresores huían con rumbo desconocido.

Las personas que se encontraban por ese sector se percataron del hecho y corrieron a auxiliar a la víctima, pero, al acercarse, se dieron cuenta que Hernández Rodríguez ya no contaba con signos vitales, por lo que alertaron a la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Las autoridades arribaron a la zona y acordonaron la escena para adelantar los actos urgentes que permitieran ubicar material probatorio para dar con el paradero de los responsables.

Según la información preliminar que fue entregada por las autoridades, al parecer se trataría de un ajuste de cuentas, hipótesis que toma fuerza por la forma en la que se ejecutó el ataque.