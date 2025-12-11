Trágico accidente en el barrio Villa Estrella dejó un joven fallecido

El pasado 7 de diciembre empezó a escribirse el trágico desenlace que tuvo la vida de Cleider Stip Roqueme Villadiego, un joven nacido en Cartagena que murió víctima de un siniestro vial ocurrido en el barrio Villa Estrella, cuando se desplazaba en motocicleta.

Insuficientes resultaron las cadenas de oración y los esfuerzos médicos para mantenerlo con vida; su deceso se produjo horas después de ser recluido en la UCI de un centro asistencial, donde no pudo reponerse a politraumatismos sufridos en el accidente.

Cleider era tecnólogo en turismo e idiomas de la Institución Mayor de Cartagena, y un amante al baloncesto, donde dejó grandes amistades. El ahora difunto laboraba en un establecimiento del barrio Getsemaní.