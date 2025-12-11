Soldados construyen una nueva vivienda para joven exsoldado y su abuelo en Yopal

La magia de la Navidad llegó anticipadamente al barrio Llano Lindo, en la comuna IV de Yopal, donde un joven que prestó su Servicio Militar y su abuelo recibieron un regalo que les cambió la vida: una vivienda nueva y digna, construida por los propios Soldados del Ejército Nacional.

El gesto, liderado por la Octava División y el Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.º 8, buscó aliviar las difíciles condiciones en las que vivían Sebastián un exsoldado que sirvió en Casanare y José Domingo, su abuelo y figura paterna desde que el joven tenía apenas un año.

La familia habitaba dos pequeñas semihabitaciones sin terminar, sin cocina adecuada y con limitaciones que afectaban su salud y bienestar. Al conocer la situación, y con el propósito de que esta Navidad fuera distinta, la Unidad decidió brindarles lo que más necesitaban: un hogar seguro, amplio y habitable.

Un esfuerzo conjunto por una causa humana

La construcción fue posible gracias a la articulación entre la Octava División del Ejército Nacional y la Gobernación de Casanare, que aportó los materiales.

La mano de obra recayó completamente en los Soldados de Acción Integral, quienes durante semanas trabajaron bajo el sol llanero levantando una casa con dos habitaciones, sala, cocina, baño funcional y muros reforzados para garantizar la seguridad de la familia.

Cada detalle de la obra fue ejecutado como un acto de gratitud hacia Sebastián por su servicio y hacia su abuelo, don José Domingo, quien lo ha criado con dedicación y esfuerzo.

Construcción casa ex soldado.

“La Navidad iluminó nuestra vida”, expresó el joven beneficiado, acompañado de su abuelo. Para el Ejército, esta acción es un recordatorio del compromiso social que acompaña su misión: proteger, servir y estar al lado de quienes han sido parte de la Institución.

Con esta iniciativa, los Soldados celebran la Navidad llevando esperanza a una familia casanareña y reafirmando que su labor también construye paz, dignidad y nuevas oportunidades.