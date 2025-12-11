¿Qué viene para Venezuela tras el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado?

En Hora20 el debate sobre lo que representa la entrega del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, lo que esto representa en medio de las tensiones con el régimen de Maduro, si implica un impulso para una transición democrática o si lleva a legitimar una invasión, hablaremos del peso simbólico y de lo que representan las palabras de Machado en voz de su hija.

Lo que dicen los panelistas

Carlos Alberto Patiño, profesor en la Universidad Nacional y experto en asuntos internacionales, recordó que el premio llega en un momento en el que parece que Maduro le gana la apuesta a Trump frente a la amenaza de acabar con el régimen, en un momento en el que hay movilización militar y un intento de conciliar las tensiones militares con la entrega del Premio, “la salida de Machado demuestra que sí hay penetración de inteligencia de EE. UU. frente a la represión venezolana, demuestra que hay una fisura muy seria, de lo contrario no tendría como haber salido de Venezuela, coger avión, lancha, no sabemos el relato, todo son especulaciones de los medios”. También dijo que después vendrá le pregunta de fondo sobre su regreso a Venezuela, “pero el tema de fondo es que sí vemos un cambio de tono y de posición de gobiernos como el de Colombia frente al régimen de Maduro”.

Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y columnista, señaló que resulta sorprendente que la salida de María Corina Machado hubiese sido por Curazao y no por la frontera con Colombia, “esto demuestra que dejamos de ser un territorio seguro para los venezolanos, Diosdado Cabello ha dicho que el régimen tiene inteligencia en Bogotá y el gobierno colombiano no emitió ni una nota de protesta, entonces sí es llamativo que no hubiera salido por Colombia cuando otros líderes como Ledezma, Leopoldo y Guaidó utilizaron esa salida”.

Para Walter Molina Galdi, politólogo venezolano y especialista en procesos electorales, el premio reivindica la lucha de los venezolanos, “cuando ella dice que es de todos los venezolanos, no es solo retórica, ella lidera un movimiento social, un movimiento no violento más importante de últimas décadas, un movimiento que enfrenta la barbarie y eso se enfrenta de manera pacífica”. De otro lado, dijo que las palabras del presidente del Comité del Nobel son una radiografía exacta de lo que ha vivido Venezuela durante los últimos años, “explica el chavismo, la barbarie, sobre todo, tras el 28 de julio del 2024, su lucha y el sufrimiento de esa lucha, lo que ella ha sido, una mujer importante, la más importante en 200 años de república en interpelar a la comunidad internacional sobre cómo se miró hacia otro lado mientras en Venezuela se redujo la democracia y transitamos hacia una tiranía pura, mientras torturaban, mataban, robaban elecciones, generaban crisis, expulsaban 9 millones de venezolanos, mientras todo eso pasaba, muchos miraban para otro lado”.

Sobre Machado por fuera de Venezuela, dijo que ahora ella tendrá que accionar diferente, alinear lo que falta, “ella tendrá que hacer mucho más”.

Ligia Bolívar, socióloga, coordinadora general de la Asociación AlertaVenezuela, fundadora del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, manifestó que el premio representa un espaldarazo para la sociedad democrática, “el discurso del comité del nobel fue impecable en la descripción que hizo sobre la realidad de la gente en Venezuela. Con un buen dominio sobre la realidad, es importante que lo dé a conocer al mundo entero, es un posicionamiento muy importante del tema Venezuela, del tema democracia, derechos humanos frente a la comunidad internacional al punto que tenemos por parte de Petro cierto giro en su narrativa cuando le dice a Maduro que es hora que salga, él antes decía que se repitiera elecciones y ese cambio de giro tiene que ver con Nobel”. Enfatizó en que el efecto no es mágico, “no es que esto tenga efecto mágico para la recuperación de la democracia, pero simbólicamente el peso es importante para reivindicar víctimas”.

