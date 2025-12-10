EN VIVO: Discurso de Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, en el premio Nobel de la Paz

María Corina Machado lamentó este miércoles en una conversación telefónica con el Instituto Nobel que no puede llegar a tiempo a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, pero aseguró que llegará a Oslo y que de hecho está en camino ahora mismo.

Por su parte, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes se refirió, en la ceremonia, a la situación actual de Venezuela: “Mientras estamos aquí en Oslo, en ese país están muriendo y sufriendo en celdas oscuras”.

Además, asegura que el régimen de Nicolás Maduro intenta apagar la democracia en contra de la humanidad en Venezuela, “se ha evolucionado en un estado brutal autoritario, están enfrentando una crisis humanitaria y económica”, asegura Watne Frydnes.

Sobre María Corina Machado asegura que: “Desde el año pasado ella ha tenido que estar escondida, ha sido una inspiración para millones de personas, recibe este premio por un trabajo agotador y en pro de la democracia en Venezuela, ha tenido que cambiar su manera de vivir desde el boicot de las elecciones presidenciales, ha rogado por un apoyo a Venezuela no por una invasión”.

“Mariana Corina Machado es uno de los ejemplos más claros de movilización social en América Latina”, añade y solicita a Nicolás Maduro que se retire de la presidencia de Venezuela.

Discurso de Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, dice: “Estoy aquí en nombre de mi madre, quien ha hecho un esfuerzo extraordinario que ustedes han honrado con el premio Nobel de Paz, les puede decir que en unas horas la vamos a poder tener acá en Oslo”.

“Somos la prueba de que podemos construir cualquier cosa, los venezolanos le abrimos los brazos a migrantes exiliados de todo el mundo”, dice y añade que: “Incluso la democracia más grande se debilita, los venezolanos le dimos mucho poder a un gobierno, asumimos que la libertad era tan permanente como el aire que respirábamos, olvidamos nuestros deberes”.

“Tenemos un gobierno que dañó nuestra maravillosa biodiversidad a cambio de obediencia incuestionable, ahí llego la ruina”, insiste Sosa y añade que: “Usaron un método deliberado para dividir a los venezolanos por raza y clase, nos estábamos viendo como enemigos y nos forzaron al exilio, fueron casi tres décadas de lucha”.

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, comenta en el discurso que: “Nuestro dolor se fusionó en un solo latir y con un objetivo, devolver a nuestros niños a casa”, y señaló que: “Sacar las banderas en Venezuela es peligroso, nuestra lucha es mucho más que electoral, es una lucha ética por la verdad, existencial por la vida, y espiritual por el bien”.

“Venezuela se despertó en 2022, el pueblo confió en nosotros, lo que empezó como un mecanismo para legitimar el liderazgo, se volvió en el renacimiento de un pueblo”, dice Sosa desde Oslo.m

“Finalmente, el día de las elecciones, el 28 de julio de 2024, antes del amanecer, había filas de cuadras enteras, era una erupción de verdad, miles de ciudadanos arriesgaron su libertad para proteger al pueblo”, dice.

“La dictadura respondió con terror, cualquiera que se atreviera a compartir un acta fueron detenidos, electrocutados y ejecutados, las mujeres y las niñas en prisión eran obligadas a la esclavitud a cambio de una visita, comida o un baño”, cuenta Sosa y añade que: “En los últimos 16 meses en la clandestinidad nos hemos preparado para la transición organizada de Venezuela, este premio lleva un significado profundo, le recuerda al mundo que la democracia es esencial para la paz”.

“Mis queridos venezolanos, el mundo se ha maravillado con lo que hemos logrado, y pronto van a ser testigos de una de las cosas más conmovedores, nuestros seres queridos van a regresar a casa, permítanme honrar a los héroes de esta experiencia, nuestros prisioneros políticos quienes arriesgaron todo, los periodistas que nos se quedaron callados, los artistas que llevaron las voces”, finaliza.