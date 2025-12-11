Neiva fortalece la atención integral para proteger a sus adultos mayores más vulnerables

Neiva

La Alcaldía de Neiva continúa fortaleciendo la atención de los adultos mayores a través de los Centros Vida, los grupos satélite y el hogar de larga estancia. Este último acoge a quienes han sido abandonados o no cuentan con familia que garantice un envejecimiento digno. Actualmente, el municipio dispone de cerca de 60 cupos para personas en pobreza extrema sin red de apoyo. A la fecha, más de 3.100 adultos mayores reciben alimentación, acompañamiento y actividades para un envejecimiento activo.

Según Jhon Peña, líder del programa, comento que “en la zona rural, el programa atiende a 1.348 adultos mayores con jornadas mensuales que incluyen ración preparada y la entrega de kits nutricionales. Según el DANE, Neiva cuenta con cerca de 56.000 personas mayores de 60 años, de las cuales la mitad pertenece al régimen subsidiado. Esto permite inferir que gran parte aún tiene cuidadores y apoyo familiar”.

Una de las mayores preocupaciones de la administración es el abandono y el maltrato físico, psicológico o verbal hacia los adultos mayores. Durante 2025 se han identificado menos de 300 casos, aunque esto no disminuye la responsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado. Incluso se han detectado casos de maltrato institucional por parte de algunas EPS.

La Secretaría de Inclusión continúa capacitando a familias y sensibilizando sobre la Ley 1850, que fortalece las decisiones de protección a esta población. La administración advierte que Neiva envejece aceleradamente y hoy el 14% de sus habitantes son adultos mayores. Por ello se requiere ampliar la oferta institucional, fortalecer redes comunitarias y promover desde las escuelas una cultura del respeto y cuidado.