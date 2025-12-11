Municipio de Isnos impulsa la producción panelera y enfrenta retos por el contrabando en la región

NEIVA

La administración municipal de Isnos destacó el trabajo conjunto con los productores y establecimientos paneleros para fortalecer esta tradición agrícola que beneficia a cientos de familias. La panela del municipio es reconocida por su calidad a nivel local, departamental, nacional e incluso internacional. Actualmente, la producción semanal alcanza cerca de cinco mil bultos.

El alcalde Jose Alfredo Muñoz, explicó que “parte de la panela se comercializa en programas institucionales y supermercados del país, mientras que otros distribuidores la exportan a naciones como Argentina y Estados Unidos. Este producto insignia sigue posicionándose en diferentes mercados, lo que demuestra su aceptación y competitividad. En el municipio existen cerca de cuatrocientos trapiches paneleros. Cada uno representa el sustento de múltiples familias rurales”.

Sin embargo, persiste un problema que preocupa a la comunidad panelera: el contrabando y el empaque ilegal del producto con sellos que no corresponden a Iquitos. Esta práctica afecta la reputación y las ventas, pues en departamentos vecinos la producción es más económica, aunque con menor calidad. El ingreso de panela por la vía nacional ha generado disminución en la promoción de la verdadera panela local.

Para el cierre del año, se anunció un proyecto conjunto con el gobierno departamental, para modernizar e innovar la producción panelera en 2026. El objetivo es dignificar el trabajo de los productores y fortalecer la autenticidad del producto local. Además, el municipio inició las actividades decembrinas con el encendido del alumbrado en la celebración de la Inmaculada Concepción.