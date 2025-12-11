“Sería impertinente”: fiscal general negó señalamiento de Petro de estar preocupada por Lista Clinton

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, habla en La W luego de su respuesta al presidente de la República, Gustavo Petro, quien asegurara que su Gobierno perdió el apoyo de la funcionaria, afirmación a la que ella respondió.

El mandatario de los colombianos expresó: “Hemos perdido apoyo de la fiscal general, preocupada por su inclusión a la Lista Clinton, cuando debe avanzar en la solución socio-jurídica del conflicto armado en varias regiones”.

Sobre el tema, la fiscal Camargo en La W mencionó que no lograba entender a qué se refería el presidente Petro con que “el Gobierno perdió el apoyo de la Fiscalía”.

“Esa forma tan particular de mencionar que la Fiscalía se relaciona con el Ejecutivo no debe ser. Yo quiero recordar que la Fiscalía hace parte de la Rama Judicial, por eso no se relaciona con el Ejecutivo, como lo insinúa; ese parece ser el origen de la aparente molestia que el presidente no me ha manifestado a mí personalmente, sino que lo hizo a través de ese trino”, dijo.

Asimismo, destacó que ha tenido muy pocas reuniones con el presidente Petro, enfatizando en que el haber sido ternada por él no significa que tengan una cercana relación.

“La inclusión mía en la terna hace parte de la mecánica constitucional que se diseñó para elegir fiscal general de la Nación. Muchas personas entienden que las personas ternadas son cercanas del presidente, pero en verdad nosotros no teníamos relaciones cercanas ni con la política, ni con el poder Ejecutivo, ni con la Presidencia. Mis 34 años de servicio profesional han sido dedicados a temas de justicia, como fiscal, como juez, como magistrada auxiliar, mi mundo es este, no es el de las relaciones políticas”, agregó.

Por otro lado, la fiscal Camargo fue consultada en La W sobre su relación con el tema de la Lista Clinton y el señalamiento del presidente Petro de estar “preocupada” por una posible inclusión.

“Tenemos un gran trabajo con agencias norteamericanas, quienes apoyan la cooperación judicial en Colombia, en materia de persecución del crimen transnacional. Esa era es la razón de nuestra reunión, fortalecer y reiterar esos lazos que nos unen en materia de persecución del crimen organizado (…) Nunca hablé de la Lista Clinton, habría sido algo impertinente, yo no tendría motivos para tener ese tipo de preocupación”, aseguró.

¿Por qué no se capturó a alias ‘Calarcá?

En la conversación también se habló sobre la investigación de Noticias Caracol sobre la presunta infiltración de las disidencias Farc en el Estado, consultando a la fiscal Camargo por qué no se capturó a alias ‘Calarcá’’.

“No se capturó sencillamente porque la orden de captura estaba suspendida, y por una razón adicional, a ‘Calarcá’ no se le encontró armamento, como sí se le encontró a otros integrantes, lo único que él tenía era unos celulares, y eso no da lugar a hablar de un estado de flagrancia”, dijo.

Dijo también que desde la publicación de la investigación la Fiscalía llevó a cabo una revisión en Medellín “sobre qué contenían los informes de extracción, desde ese día reiteramos que la información que había salido en Noticias Caracol coincidía con la que estaba en los informes respectivos (…) Reconozco que de no haberse presentado esa filtración de información nos hubiésemos tardado mucho más en asumir esta parte de la investigación, por el volumen del caso”.

La fiscal Camargo también respaldó el trabajo de la fiscal de Medellín, considerando que “ha sido muy diligente en lo que tiene que ver con la persecución del Frente 36 de las disidencias de las Farc que operan en Antioquia”.

¿En qué va el tema de la extradición de ‘Papá Pitufo’?

Al consultársele por alias ‘Papá Pitufo’, la fiscal general recordó en La W cómo va el proceso.

“Nosotros tenemos la orden de extradición autorizada por Portugal, pero infortunadamente la solicitud de asilo que él tramitó previamente detuvo esa orden. Aún no hay resultados de pronunciamiento oficial de esa petición de Diego Marín, lo cual significa que tenemos en stand-by con su extradición hacia Colombia”, contó.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause “Sería impertinente”: fiscal general negó señalamiento de Petro de estar preocupada por Lista Clinton 01:11:08 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche La W en vivo aquí: