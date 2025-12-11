Los recursos de la salud no pueden usarse para ampliar burocracias: Presidente Concejo de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el presidente del Concejo Municipal de Ibagué, Camilo Acevedo, expresó su preocupación por la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud a la Unidad de Salud de Ibagué (USI) por un periodo de un año.

“Desde el Concejo de Ibagué hacemos un llamado firme y respetuoso para que esta intervención no se convierta en una transacción política ni en un mecanismo para pagar favores desde el Gobierno nacional. Los recursos de la salud no pueden usarse para ampliar burocracias ni para intereses electorales”, dijo Acevedo.

El presidente del Concejo de Ibagué advirtió que esta medida no puede traducirse en un deterioro acelerado en la prestación de los servicios “La USI debe fortalecerse, no debilitarse. Cualquier acción que se tome debe garantizar la continuidad, la oportunidad y la calidad en la atención de los ibaguereños”.

Por otra parte, resaltó que en el último informe entregado en medio de un debate de control político la USI tenía excedentes por $16 mil millones, según los estados financieros con corte a septiembre de 2025. “Estamos frente a un cambio sustancial respecto al déficit que se registraba en 2021. Por eso, esta decisión de intervenir no resulta congruente ni técnicamente explicada”.

¿Hay incoherencias del Gobierno Nacional?

Acevedo calificó como incoherente que el Gobierno nacional ordene intervenciones de este tipo mientras mantiene asfixiado al sistema de salud. “Las EPS adeudan una millonaria suma a la Unidad de Salud de Ibagué. Antes que intervenir, el Gobierno debería asegurar el flujo de los recursos que por ley corresponden a nuestra entidad”.

Finalmente, anunció que ejercerá un estricto control político para garantizar que la intervención no afecte a los ciudadanos y que se respete el buen uso de los recursos públicos. “Defender la USI es defender la dignidad y la vida de los ibaguereños”.