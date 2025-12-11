Lanzan granada a una vivienda en Cúcuta

Cúcuta.

En la noche de este miércoles se registró un grave hecho en la ciudadela Juan Atalaya, en la ciudad de Cúcuta, donde una vivienda fue atacada con un artefacto explosivo.

De acuerdo con la información preliminar, dos hombres que se movilizaban en motocicleta lanzaron el artefacto explosivo contra la casa de una persona que, según fuentes policiales, había denunciado ser víctima de extorsión.

Afortunadamente, el dispositivo no hizo detonación, lo que evitó consecuencias mayores.

Hasta el lugar llegaron unidades de la Policía y los Técnicos Profesionales de Explosivos, quienes realizaron la verificación del artefacto y posteriormente adelantaron su destrucción controlada para garantizar la seguridad de los habitantes del sector.