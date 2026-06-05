Cárcel a ‘Pluma Blanca’, presunto cabecilla del Clan del Golfo con accionar en Bolívar

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, una juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Javier Stivenson Barrios Arrieta, alias Pluma Blanca o Rojo, presunto cabecilla de la subestructura Arístides Mesa Páez del ‘Clan del Golfo’ señalado de contactar y pagar dinero a integrantes de la fuerza pública a cambio de informaciones sobre operaciones contra el grupo armado ilegal en Sucre.

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De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados, en diciembre de 2024, habría ordenado ubicar y ofrecerle entre 70 y 80 millones de pesos a un coronel de Infantería de Marina de la Armada Nacional para que alertara sobre los movimientos de las tropas y las acciones militares previstas.

Asimismo, estaría implicado en la obtención de munición y una pistola calibre 9 milímetros en Corozal (Sucre), el 5 de junio de 2025, que tenía como destino uno de los máximos cabecillas de la organización criminal.

Por estos hechos, Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Armada Nacional, capturaron a Barrios Arrieta en diligencia de registro y allanamiento realizada en un inmueble de Corozal.

Entre tanto, un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los cargos no fueron aceptados.